Romina Richi reveló que un actor quiso sobrepasarse con ella: “Lo acomodé de un cachetazo frente a todos”

En pleno éxito con Sex, viví tu experiencia, Romina Richi pasó por el living de Flor de equipo y se animó al “Intragable”. Con la intención de no probar ningún plato asqueroso, la actriz contestó una por una las picantes preguntas del juego y recordó varias anécdotas : el exnovio que misteriosamente escapaba en la intimidad, el actor que se quiso sobrepasar en una escena y el día en que, en medio de una clase de artes marciales, fue knockeada de una patada.

“Tenías un novio que, en el momento del clímax, salía ‘volando’. ¿Cuál fue la experiencia más extraña que viviste en la intimidad?”, preguntó Denise Dumas sonrojando a la invitada. “Esa fue la más extraña, no hay nada después de eso” , confesó, entre risas, mientras recordaba la situación una vez más: “Una cosa rarísima, salía volando en ese momento”.

La siguiente pregunta tuvo que ver con Fito Páez, su expareja y padre de su hija Margarita . Tras reconocer que ambos mantienen una buena relación, la actriz hizo referencia a las canciones del músico aunque no confirmó si alguna de las letras fue inspirada en ella. “Se puede inspirar en alguna situación pero las canciones las hace para que todos se sientan identificados. Nunca dije esta es para mí, lo que canta puede tener que ver con una ex, con muchas cosas. Es muy amplio”, opinó.

Respecto a su actual participación en Sex, la actriz aseguró que esta versión es mucho más tranquila que las anteriores y advirtió que ella, presentadora del show, no está en paños menores ni tiene cuadros muy jugados. Lo que sí recordó fue las escenas de sexo que tuvo en novelas con algunos de los galanes más codiciados y si bien aclaró que nunca se entusiasmó más de la cuenta sí reconoció que una vez tuvo que ubicar a un colega que intentó propasarse.

“Cuando hacés una escena no pasa nada. La situación es muy incómoda, hay mucha gente. Después por ahí que te encuentres con esa persona en otra situación puede ser pero no estoy hablando de mí, sino de otras compañeras. Sí me ha pasado que se han zarpado y lo acomodé de un cachetazo frente a todos. Me acuerdo que me dijo: ‘Flaca, no sabía . Pensé que estaba todo bien’. Es lo que me salió”, recordó.