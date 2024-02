escuchar

A pesar de los elogios que recibió por su papel en Barbie, Ryan Gosling se resistió en un principio a interpretar a Ken en la película dirigida por Greta Gerwig. Para el actor no fue fácil encarar el reto de ponerse en la piel del famoso muñeco, pero finalmente lo asumió como un desafío.

En una entrevista con la revista Variety, el intérprete contó que efectivamente fue el papel “más difícil” de su carrera, y dijo que inicialmente lo rechazó por ciertas cuestiones de agenda y por las inquietudes que le generaba el encarnar al juguete ícono de la cultura pop.

Un desafío adicional en el proyecto fue la falta de referencias con que contaba para construir el personaje, debido a que había poco en qué basar a Ken más allá de una estética. A pesar de ello, según apuntó, una vez que se le ocurrió la idea, descubrir quién era Ken fue para él un nuevo camino por recorrer. “Lo primero que pensé fue: ‘No puedo arruinar esto. No puedo ser el tipo que arruinó la película de Barbie. Así que si voy a hacerlo, tengo que invertir todo lo que sé'”, compartió.

El actor aceptó el desafío luego de que Gerwig y Margot Robbie, su coprotagonista en el film, insistieran durante meses para que él se uniera al proyecto. “Cuando les preguntaba a mis agentes a quiénes habían conseguido para hacer de Ken, ellos me decían: ‘Greta dice que sos vos’”, recordó. Entonces pensó: “¿Quién soy yo para discutir con ellas?’ Tenían una visión, creían en ella y creían que yo debía hacerlo más de lo que yo creía que no debía, entonces en cierto momento pensé: ‘Ellas ven algo que yo no veo’. Me llevó un tiempo entenderlo, pero finalmente lo comprendí”, explicó.

Ya incorporado al rodaje, Gosling recordó que muchas veces regresaba a su casa y se preguntaba qué estaba haciendo, y contó que su esposa, Eva Mendes, le decía que se inspirara en el universo de la muñeca. “Cada toma se convertía en una oportunidad en la que debía lograr que Barbie se fijara en mí”, apuntó el artista.

Por su papel, Gosling está nominado a mejor actor de reparto en los Premios Oscar, que se entregarán en marzo. Si bien el intérprete recibió emocionado el reconocimiento, también criticó las omisiones de la Academia de Robbie en la categoría a Mejor actriz y de Gerwig a Mejor director.

“Me siento sumamente honrado de haber sido nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año con tantas películas excelentes. Y nunca pensé que iba a decir esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que la nominación haya sido por la interpretación de un muñeco de plástico llamado Ken”, expresó primero el actor semanas atrás en un comunicado tras conocerse las nominaciones. Y continuó: “Pero no hay Ken sin Barbie. Y no habría película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas responsables de esta película celebrada a nivel mundial. Ningún reconocimiento sería posible sin su talento, determinación y genialidad. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto“, se quejó. Y concluyó: “Contra todo pronóstico, solo con un par de muñecas sin alma, escasamente vestidas y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, rompieron nuestros corazones, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debería ser reconocido junto con los otros nominados muy merecedores”.

Gosling debería subir al escenario del teatro Kodak el próximo 10 de marzo para cantar su gran número musical de la película, “I’m Just Ken”, nominado a mejor canción original –”What I Was Made For?”, de Billie Eilish, es la otra candidata por Barbie, tema que acaba de ganar el Grammy en la categoría audiovisual– pero aún no hay confirmación de que lo vaya a hacer. Si bien el actor suele dar recitales con su banda Dead Man’s Bones, pero este sería un desafío mayúsculo al interpretar la canción en personaje. “Todavía no me lo han pedido, quizás sea demasiado arriesgado que haga eso y no sé cómo funcionaría, pero estoy abierto a ello”, adelantó.

