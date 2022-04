Sabrina Rojas, sobre el vehemente diálogo entre Luciano Castro y el Tucu López: “Le estaba agradeciendo que haya llevado a los nenes al recital”

El fin de semana, Luciano Castro y el Tucu López coincidieron en el recital de María Becerra. El conductor de América llevó a Fausto y Esperanza, los hijos del actor, y compartieron una amena velada en familia. Sin embargo, y a pesar de los posteos buena onda en redes, en las últimas horas circuló un video donde se ve un vehemente intercambio entre los galanes en pleno show. Sabrina Rojas salió a desmentir las versiones que hablaban de un una importante pelea y explicó la situación.

“Luciano creo que iba con Flor (Vigna) pero nunca lo hablamos y a último momento salió la posibilidad de que Espe [su hija Esperanza] fuera y después se encontraron allá, simple”, comentó la protagonista de Desnudos en una nota con Socios del espectáculo. Tras aclarar que sus hijos fueron con su actual pareja ya que ella trabajaba, la actriz se refirió al polémico video que anda circulando en los medios donde se ve a Luciano Castro agarrando del cuello al Tucu López.

“Luciano le estaba agradeciendo al Tucu que haya llevado a los nenes. Eso estaba pasando. Lo que pasa es que siempre lo ponen en el lugar de malo, como que está retando a alguien. Luciano es así, vehemente. Todo lo contrario a lo que dicen, le estaba agradeciendo que estaba ahí con los nenes ”, aclaró mientras destacaba la actitud de su novio por llevar a los pequeños al recital.

Mientras advertía que tiene “la mejor” con el padre de sus hijos y también con su actual pareja, Flor Vigna, Rojas reveló que compartieron el almuerzo de Pascuas en familia. “La pasamos bomba en Pascuas. Yo llevé los huevos, siempre las madres nos encargamos de esas cosas. Hubo rosca de pascua, le cortamos el flequillo a Esperanza”, contó intentando sortear las preguntas con doble sentido del cronista.

Sabrina Rojas, Luciano Castro, el Tucu López y Flor Vigna suelen compartir muchos momentos con los pequeños Fausto y Esperanza instagram @rojassasi

“¿Se van a casar con el Tucu?”, preguntó inesperadamente el movilero. “Hace ocho meses que estamos juntos pero no me puedo casar, tengo papeles que arreglar todavía. Estoy legalmente casada. Pero venimos muy bien, todo en orden”, señaló dando a entender que el divorcio con Castro ya está encaminado. “¿Piensan en agrandar la familia?”, insistió el periodista. “No, es un montón pensarlo todavía. Pero en uno o dos años, si Dios quiere y seguimos juntos, ¿por qué no?”, expresó.