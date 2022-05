Selma Blair presentó sus crudas memorias: alcohol a los 7 años, depresión, abusos y varios intentos de suicido

Selma Blair presentó en sus redes la portada de su libro, Mean Baby, con una particular descripción: “Estas son memorias acerca de lo que es el crecimiento” , escribió la actriz de 49 años, quien en su flamante autobiografía pone la lupa sobre momentos muy duros de su vida, y hace un relato pormenorizado sobre su lucha contra la adicción al alcohol y contra una depresión que la llevó a intentar quitarse la vida en dos ocasiones.

La actriz de La cosa más dulce se encuentra en una etapa en la que está realizando una profunda mirada a su pasado para luego volcar esos recuerdos -por más fuertes que éstos sean- en testimonios escritos -como su libro, que presentará en una gira a partir del sábado 14 de mayo, con Chicago como punto de partida- y audiovisuales, su documental titulado Introducing Selma Blair.

En el caso de Mean Baby, Blair alude abiertamente al alcoholismo. “Empecé a beber vino a los 7 años. Empecé con pequeños sorbos cada vez que tenía algo de ansiedad”, escribió. La actriz aseguró que la bebida la alejaba de una realidad que se le volvía insostenible.

Esa realidad estaba marcada a fuego por varios episodios de abuso sexual que vivió en su adolescencia y que relató en una entrevista con revista People. “No sé si los dos me violaron, pero uno de los dos definitivamente sí”, cuenta sobre dos agresores en el libro.

“Me hice pequeñita y silenciosa, esperando a que terminara. Quisiera decir que lo que me pasó esa noche fue una anomalía, pero no lo fue. He sido violada múltiples veces porque estaba demasiado borracha para decir las palabras ‘por favor, para’. Solo que esa vez fue violento. Salí de cada uno de estos incidentes callada y avergonzada”, contó con crudeza la actriz de Legalmente rubia.

“Ahora estoy bien, no puedo creer todas las cosas que me pasaron, pero estoy en un buen lugar, y escribí este libro para mi hijo [Arthur Saint, fruto de su relación con el diseñador Jason Bleick] y para todas las personas que están buscando un hueco donde meterse hasta que el dolor pase”.

Asimismo, recordó qué le producía la bebida y cuándo decidió que era imperioso buscar ayuda. “Tomar te da una comodidad enorme al principio, cuando es un soporte. Quizá durante los primeros años en los que bebía me pasaba eso, porque empecé a verlo desde muy joven como una zona de confort, como un mecanismo de supervivencia”, explicó la actriz, quien reveló que dejó la bebida de manera definitiva hace seis años, cuando vivió “un brote psicótico” en un vuelo , como consecuencia de haber consumido demasiado alcohol. Esa situación, por más dolorosa que haya sido, le abrió los ojos a Selma y le cambió la vida.

En cuanto a su documental, estrenado el 15 de octubre del año pasado en los Estados Unidos y luego en streaming a partir del 21 de ese mismo mes en Discovery+, se trata de un trabajo muy crudo enfocado en la pelea que debió darle a la esclerosis múltiple.

“Me gustaría que este documental sea tan dramático como yo”, asegura en un momento. “Me dijeron que hiciera planes para morir y no me dijeron eso porque tengo esclerosis múltiple, sino porque estoy luchando contra ella”, se la escuchaba decir en el trailer del documental que registró su tratamiento. “Estoy intentando parecer muerta para lograr un final dramático”, añadía con humor.

La ardua lucha contra la esclerosis múltiple

Selma Blair, toda una luchadora Getty Images

Blair recibió su diagnóstico en octubre de 2018 y al año siguiente subió a Instagram un posteo en el que anunciaba un avance: la conclusión de una dura ronda de tratamiento contra la enfermedad. “Esto ha sido un proceso y continuará siéndolo. Me encuentro inmunocomprometida por los próximos tres meses, al menos. Así que nada de besos por favor. Quise asegurarme de que todas las complicaciones estuvieran en un lugar privado, y atravesamos eso de manera brillante”, comunicaba, siempre agradecida por poder disfrutar de las pequeñas actividades.

“¡Celebro darme una ducha como ponerme delineador! Aunque el comienzo es duro, hay que recordar. No podrás obtener ayuda salvo que la pidas. Esto puede ser algo abrumador al comienzo. Querés dormir. Siempre querés dormir. Así que no tengo respuestas. Quiero dormir, pero soy una persona que siempre está preparada y quiero que mi vida esté llena de algún modo, quiero volver a jugar con mi hijo”.

En diálogo con Robin Roberts en Good Morning America, Selma contaba que siempre se sintió fuerte, incluso cuando el temor la invadía. “Por supuesto que cuando decidí contar públicamente mi enfermedad tuve miedo. Incluso mi neurólogo me advirtió que cuando tenga mis crisis voy a estar exhausta como para hablar con alguien... pero yo creo que voy a poder porque realmente amo la cámara”, dijo risueña.

La gran noticia que quiso compartir

En 2021, la actriz comunicó que su esclerosis múltiple había entrado en etapa de remisión Getty Images

En agosto del año pasado, la actriz reveló que su esclerosis múltiple había entrado en etapa de remisión . “Mi diagnóstico es maravilloso ¡Estoy en remisión! El trasplante de células madres logró que esto sucediera“, contó Blair en una conferencia de prensa en la que estaba promocionando su documental. “La inflamación y las lesiones tardaron aproximadamente un año en desaparecer después de la aplicación de las células madre”, apuntó. “Me resistía a hablar de esto porque sentía la necesidad de estar más sana y más ‘arreglada’. He acumulado el equivalente a una vida de bagaje en el cerebro, el cual todavía necesita un poco de orden y aceptación”, manifestó.