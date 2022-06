Virginia Gallardo le respondió al chef Dante Liporace: “Se hizo el importante y no corroboró nada”

Entre risas, despreocupada y sin hacerse demasiado cargo de la situación, Virginia Gallardo le respondió a Dante Liporace, el excocinero de la Casa Rosada que la “deschavó” junto a la actriz Viviana Saccone por un supuesto pedido de canje para ir a comer gratis, a cambio de menciones en sus redes, a su restaurante Molusca.

La bailarina se refirió a la polémica en Intrusos en el Espectáculo, por América, donde se desempeña como panelista. Luego de exponer la situación, Florencia de la V invitó a Gallardo a contar su versión de la polémica.

“Encima que manguean, se enojan” , había escrito el chef junto a la captura que demostraba que Gallardo lo había bloqueado en Twitter. Ese fue el puntapié para el descargo de la vedette.

Dante Liporace "escrachó" a Viviana Saccone y a Virginia Gallardo por haberle pedido una comida para cuatro a cambio de menciones en sus redes (Foto: Twitter @dlipo77)

“No mangueé ni me enojé. Esto fue lo más gracioso” aseguró la bailarina. Luego, se dedicó a desmentir el pedido de canje: primero explicó que se pasó todo el fin de semana largo trabajando, tanto en la obra de teatro Sex como en el programa de América TV, que tuvo “un cumpleañitos” y que además festejó el Día del Padre. “¡No tengo tiempo! ¿Sabés cuántos restaurantes me ofrecen canjes? Gracias a Dios. ¡Bienvenido el canje! ”, arrancó.

En ese momento, Nancy Duré explicó que muchos restaurantes suelen apelar a los famosos para que realicen canjes a cambio de publicidad en sus redes, y Gallardo aprovechó, entre risas, para disparar contra el empresario: “Hoy te digo la verdad, lo tengo que felicitar porque yo soy la que manguea el canje pero el que se ligó una movida de prensa de arriba, a costa mía y de Viviana Saccone, es él ”.

Si bien Gallardo reconoció que bloqueó al chef en sus redes, explicó que no fue de mala intención, que lo hizo como bloquea siempre “a cualquier hater”. “Yo no pierdo un minuto” , contó y aseguró que no fue con mala intención ni con el propósito de ningunearlo. Luego afirmó que no entiende en qué momento Liporace posteó la captura del bloqueo porque era “fin de semana largo, debería estar trabajando”.

Virginia Gallardo afirmó que no estaba al tanto de ese pedido de canje Gerardo Viercovich - LA NACION

Cuando Marcela Tauro le pidió a Gallardo que mande al frente al supuesto intermediario del pedido de canje, la vedette explicó que lo que sucede es que ella trabaja con mucha gente que “le ofrece cosas”.

Puntualmente sobre quien le pidió el canje a Liporace, dijo que ha trabajado con él en otras oportunidades pero que ahora se enteró de forma pública de su modo de trabajar. “ No es la manera. Me lo admitió y me pidió disculpas” , reconoció, y remarcó que es gente seria.

Para cerrar el tema, Gallardo aseveró que no está mal pedir canje, que no hay que desviar el foco y que la actitud de Liporace es exagerada. “También puede dañar tu imagen. ¿Qué sabe quién le está escribiendo del otro lado? Él también agarró, escrachó, publicó... Encima, se hizo el importante y no corroboró nada. Nada de eso pasó de este lado”.

Dante Liporace en la barra de Molusca Tomás Cuesta

El cruce con Viviana Saccone

Todo comenzó cuando Liporace, quien estuvo a cargo de la cocina de la Casa Rosada durante la presidencia de Mauricio Macri, acusó a las dos famosas de pedirle canje para uno de sus restaurants a cambio de hacerle publicidad. El cocinero mostró en su cuenta de Twitter la captura de una conversación que tuvo con una persona que le solicitó uno de estos acuerdos comerciales para Viviana Saccone.

“Te cuento, hace un rato me escribió Viviana Saccone, actriz, si le podía conseguir para ir mañana al mediodía a Molusco, son cuatro personas. Por canje. A cambio, Viviana les sube historias mostrando el lugar, la comida y arrobándolos en su Instagram”, le escribió una persona en nombre de la exparticipante de Showmatch: La Academia. Ante el pedido, el chef tuvo una contundente y clara respuesta: “No gracias, no nos interesa”.

Tras las publicaciones del chef, la actriz y exprotagonista de Montecristo (Telefe) salió a defenderse de las acusaciones en su contra. “Un señor a quien no conozco anda diciendo que yo le pedí ir a comer a su restaurante. Voy a averiguar quién es y dónde cocina, porque la energía se traslada a todo lo que se hace y yo trato de no consumir comida chatarra ”, escribió Saccone en Twitter y apuntó directamente contra el cocinero.

Viviana Saccone se cruzó con Liporace por las acusaciones (Foto: Twitter @vivisaccone)

“Hola Dante Liporace, a quien no conocía hasta hoy. Entiendo que escracharme a mí, en lugar de hacerlo con quien se comunicó con vos supuestamente en mi nombre, sea porque te es más redituable a nivel prensa. En fin, cada quien se maneja con las armas que tiene”, le escribió Viviana Saccone.

En esta misma línea, Viviana agregó: “ Yo te propongo, si querés, que me pases el nombre del lugar donde trabajás y te lo promociono sin ningún problema en mis redes . A mí me ofrecen canjes de todo tipo todo el tiempo, y como creo en el karma y el ida y vuelta, me gusta hacer promoción de pura buena onda”, sostuvo.