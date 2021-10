Sandra Borghi fue víctima de un ciberdelito: “Me robaron la identidad”

Después de tantas veces de tratar el tema de los ciberdelitos en el programa, esta vez le tocó a ella. Sandra Borghi fue víctima de este ataque, donde no solo le robaron la identidad virtual sino que contactaron a varias mujeres en su nombre pidiéndole fotos y videos. Tras asegurar que ya hay una investigación en la justicia, la periodista contó todo con lujo de detalles.

“Me robaron la identidad, crearon un perfil falso y lo peor, contactaron a un montón de mujeres”, contó angustiada este martes en Nosotros a la mañana. Si bien anoche, la conductora anticipó parte del tema en sus historias de Instagram, esta mañana lo hizo en su programa donde mostró los chats que supuestamente mantenía con varias colegas del medio.

“Armaron una cuenta bajo mi nombre, con mis imágenes, me robaron todas las fotos de mi Instagram, las pusieron en una cuenta de Facebook, yo no tengo Facebook y armaron una cuenta activa con un montón de seguidores y fotos de mis hijos, fotos del programa. Una situación que me espantó y es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos”, explicó conmovida.

En cuanto a cómo descubrió este engaño que, al parecer, viene desde hace meses, advirtió: “Me llama ayer una colega, una periodista muy conocida (Paula Galloni) y me dice: ‘Hablemos por acá, sigamos por acá’. Le digo: ‘No sé de qué me hablas’. Me dice: ‘Pero si desde el sábado que estamos hablando’ y ahí empecé a atar cabos”.

Según la protagonista de este robo de identidad virtual, el impostor estaba haciendo una convocatoria de mujeres para un programa de televisión. Tras confirmar que varias periodistas que cayeron en este engaño, Borghi reveló cómo era la conversación que este extraño mantenía con estas mujeres: “Le preguntaba por el outfit, cómo te manejás, qué pensás de las colegas jóvenes en el medio y en un momento determinado le empieza a pedir fotos y videos. Y le empieza a preguntar cómo son sus medidas, que parte no te gusta de tu cuerpo, a ver mostrámela”, indicó mientras mostraba al aire los chats.

Ante el asombro del panel, la conductora del ciclo aseguró que el tema ya está en la justicia y seguirá hasta las últimas consecuencias. “Esto ya está todo en la justicia. No solo utilizo imágenes mías sino que robó imágenes del equipo. A las 9.30 le decía: ‘Bueno te dejo porque entré al aire’ y a las 11.15, le decía: ‘Ya salí del aire, no sabés lo que nos divertimos en el programa de hoy’. Esto es espantoso, el seguimiento, el robar las imágenes, el hablar como yo, con palabras muy mías, acá esta estudiado mi perfil. Ya se tomaron medidas de seguridad, muy estrictas que tienen que ver con el robo de identidad virtual”, aclaró al tiempo que pedía a las mujeres que fueron contactadas en su nombre que se comuniquen con ella.

Respecto de cuál era el objetivo detrás de todo esto, lanzó su propia teoría: “Lo peor es que le piden los teléfonos a las mujeres. Esta cuenta esta activa hace un montón, yo no sé hace cuánto están contactando mujeres con mi nombre. Le deben haber escrito a gente que no es famosa. Les piden los teléfonos, fotos y videos. No sé si la estafa es de índole sexual o financiera, juntar plata para hacer el programa de tele. Lo más peligroso es la locura de una persona para generar todo esto durante tanto tiempo”, remató mientras volvía a aclarar que sus únicas cuentas oficiales son la de Instagram y Twitter.