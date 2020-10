Sarah Paulson y Holland Taylor: un amor que levanta su voz contra los prejuicios Fuente: Archivo - Crédito: instagram.com/sarah_paulson/

"Mi todo, la única". Todo dicho. Cada tanto, Sarah Paulson manifiesta en su cuenta de Instagram lo que siente por Holland Taylor. Actrices las dos, se han animado a compartir la vida sabiendo que hay todo un universo de sensibilidad que las une. "En casi un centenar de países aún es delito. Apoyar que haya personas hostigadas, detenidas, encarceladas y sentenciadas es simplemente terrible", declaró Paulson a la revista Elle. Aún en el siglo XXl, hay opresiones que resultan inconcebibles, pero suceden, razón por la que no duda en alzar su voz no solo para denunciar algún comentario hostil sobre ella, sino también por aquellas causas colectivas que hacen a la defensa de las comunidades LGTBI.

Atenta a los raptos de intolerancia en torno a su vida que pueden aparecer en las redes, su respuesta es bien clara: "Los ignoro por completo". También se ha encargado de desactivar todo tipo de prejuicios o comentarios malintencionados sobre su relación con Taylor, quien le lleva nada menos que 32 años. Sarah Paulson atraviesa un gran momento profesional y personal. A su afianzada relación sentimental, se le suma la buena repercusión que provocó Ratched, la serie de terror estrenada en septiembre por Netflix, en la que interpreta a la enfermera Mildred Ratched.

Las actrices están juntas desde hace cinco años, luego de ser presentadas por amigos en común Fuente: Archivo - Crédito: Grosby Group

En las últimas semanas, el estreno de Ratched ha llevado a que su nombre estuviese en boca de todos. Claro que también fue una oportunidad para que se volviese a hacer foco en la relación personal que, desde hace cinco años, mantiene con Holland Taylor. Sarah, de 45, y Holland, de 77, no dejan de ser el centro de comentarios en una sociedad prejuiciosa y en una industria del entretenimiento que se regodea con algunos temas de los que saca partido con bastante morbo.

A los 72, Holland decidió hablar públicamente sobre su identidad. La actriz, conocida por interpretar a Evelyn Harper en Two And A Half Men, se refirió a una posible boda con su pareja: "Ella lo sugirió y me pareció espiritualmente hermoso, pero, por mi edad, no sé si ocurrirá". El vínculo entre Sarah y Holland se inició varios meses después de ser presentadas por amigos en común. "Tenemos una manera de pensar muy 'edadista' que nos ha hecho creer que envejecer significa que ya no podemos sentir deseo por otras personas", reconoció Sarah durante una conversación con Harper's Bazaar.

La pareja, que suele mostrarse en las alfombras rojas de los estrenos más destacados, busca destronar prejuicios y los valores de una sociedad que privilegia a la juventud como un bien en sí mismo. De todos modos, todo un movimiento internacional va en busca de concientizar en torno a estas cuestiones. Cumplir años no es un impedimento para enamorarse o mantener vivo el deseo. Modelos como Iris Apfel, de 99 años, van en busca de ese cambio de concepción arraigado ancestralmente.

Alguna vez, ambas se han quejado de la falta de privacidad y mostraron su asombro ante el regodeo sobre el vínculo y la diferencia de edad. "Estoy muy enamorada y da la casualidad que estoy enamorada de Holland Taylor", dijo Paulson en una entrevista. A diferencia de lo que suele suceder con las estrellas heterosexuales, Sarah siente que su identidad gay hace que siempre se le pregunte por esta cuestión: "Se prioriza por sobre otros aspectos de mi vida".

"Estoy muy enamorada y da la casualidad que estoy enamorada de Holland Taylor", dijo Paulson en una entrevista. Crédito: Grosby Group

Entre esos otros aspectos se encuentra su más que interesante carrera que cuenta con títulos como American Horror Story o American Crime Story: The People Vs. O. J. Simpson, donde el papel de la abogada Marcia Clark le hizo ganar un Globo de Oro a la mejor actriz de miniserie en 2016.

Sarah se crió en Brooklyn, mientras que Holland en Filadelfia. Se conocieron de grandes y eso hizo que la concreción del vínculo fuera más directa: "Ya no éramos adolescentes", explicó Taylor, quien se ganó un Emmy por su interpretación de Roberta Kittleson en The Practice. Hoy, Sarah y Holland viven juntas en Nueva York y tratan de acompañarse en los eventos sociales al que son invitadas.

Así como Holland siempre transitó la identidad gay, Sarah, en cambio, ha tenido romances con hombres. El dramaturgo Tracy Letts fue su pareja masculina más estable; tal era el vínculo que llegaron a comprometerse. Letts, que también es actor, ha ganado el prestigioso Premio Pulitzer por su obra Agosto, un drama ya clásico del teatro moderno. Quizás la inmadurez de ambos -ella tenía solo 24 años-, hizo que la pareja no prosperara.

Cherry Jones y Paulson, en 2006 Crédito: Grosby Group

La actriz Cherry Jones es otro de los amores importantes de Sarah. La pareja no dudaba en mostrarse y en declararse su amor ante el público. Cuando, en 2005, Cherry ganó el Tony por su rol en Doubt, agradeció el reconocimiento a Laura Wingfield, nada menos que el personaje que Sarah Paulson había interpretado en una obra de Broadway. Sarah acompañó a Cherry a la entrega y cuando recibió su galardón no dudaron en besarse ante la mirada de todos. Dos años después, dieron una entrevista en Nueva York donde confirmaron la relación, que culminaría en 2009.

"Soy consciente de que mis elecciones sobre parejas románticas no han sido convencionales", reconoció esta actriz que no lucra con la intimidad, pero no oculta su identidad, lucha por una sociedad más inclusiva y apuesta a romper tabúes. Su pareja con Holland Taylor demuestra que, en algunas cuestiones, ni los prejuicios sociales ni las arbitrariedades de un calendario pueden diezmar el sentimiento más genuino.

