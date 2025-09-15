Selena Gomez descubrió in fraganti a Martin Short en medio de los Emmy: “Le está enviando mensajes”

Selena Gomez dio que hablar en los premios Emmy. La actriz no solo deslumbró por su vestido rojo de silueta recta y cuello halter, sino también por el apasionado beso que le dio a su prometido, Benny Blanco, en la red carpet. Sin embargo, no es lo único que llevó a la exchica Disney a estar en todos los portales en el día de hoy.

La intérprete de Only Murders in the Building descubrió a su coprotagonista, Martin Short, mandándole mensajes de texto a una mujer en medio de la entrega de los galardones. ¿Quién era la destinataria? Nada más y nada menos que Meryl Streep, su interés amoroso en la comedia dramática de Disney+ y con la que se rumorea que, desde hace un año, mantiene un romance en la vida real.

Selena Gomez y Benny Blanco muy enamorados ante los flashes. La pareja se casaría este mes en Montecito o Santa Bárbara, en el sur de California. Richard Shotwell - Invision

Como buenos compañeros, Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin pasaron gran tiempo juntos en la fiesta de la TV norteamericana. Primero, se encontraron en la alfombra roja. Luego, en la ceremonia donde se sentaron en butacas contiguas y comentaron sobre ganadores y perdedores durante toda la velada. La cercanía de sus lugares hizo que la ex de Justin Bieber capte infraganti a uno de sus coprotagonistas mientras chateaba en su celular.

En un video que está circulando a través de X (ex Twitter), se ve a la morocha pispeando la conversación que Short estaba teniendo, por ese entonces, con una mujer. Que Steve Martin esté sentado de por medio no fue impedimento para que Selena lea el contenido de la charla. “Martin le está enviando mensajes a Meryl”, le contó inmediatamente a su novio mientras hacía un gesto de puchero demostrando la ternura que esa situación le provocaba.

La estrella de El diablo se viste a la moda fue una de las grandes ausentes en la premiación de este domingo, razón por la cual su “novio” la estaba poniendo al tanto de cada detalle que ocurría en el interior del Peacock Theater de Los Ángeles. Streep, quien interpreta al interés amoroso de Short en la exitosa serie de Disney+, y el actor despertaron rumores de romance a principios de 2024, cuando se los vio yendo a cenar. Luego, la ceremonia de los Globos de Oro, donde se sentaron juntos, alimentó aún más las sospechas.

Un mes después, Short desmintió los rumores en diálogo con Bill Maher. “No somos pareja. Solo somos muy buenos amigos”, dijo en el podcast Club Random. Sin embargo, las pistas siguieron. En agosto, los actores desfilaron por la alfombra roja del estreno de la cuarta temporada de Only Murders in the Building tomados de la mano. En mayo de este año, en tanto, fueron fotografiados besándose en el set de la serie.

Meryl Streep y Martin Short, en el estreno de la temporada 4 de Only Murders in the Building VALERIE MACON - AFP

A pesar de que ellos nunca blanquearon su amor en público, una fuente le dijo a Page Six que los artistas estaban saliendo desde hace más de un año. “Meryl no pudo evitar enamorarse de Martin. Es un caballero, la hace reír y es una persona muy positiva. Le encanta estar con él”, dijo la testigo en cuestión.

De confirmarse, este sería uno de los romances más celebrados de la industria: mientras que ella se separó de su marido Don Gummer en 2018, Short quedó viudo en 2010 tras la muerte de Nancy Dolman, quien fuera su esposa por 30 años.

Afortunados en el amor, desafortunados en los Emmy

Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short interpretan Only Murders in the Building, la serie de Disney+ que acaba de estrenar su quinta temporada. Patrick Harbron - Disney

En esta edición número 77 de los Emmy, la cuarta temporada de Only Murders in the Building competía en dos rubros: por un lado, como Mejor Serie de Comedia; por otro, como Mejor Actor Protagonista en Comedia, donde Martin Short era candidato. Sin embargo, ambos galardones fueron para The Studio y su protagonista, Seth Rogen.

En esta comedia dramática de Disney+, tres desconocidos con un interés común por los podcasts de crímenes reales se unen para investigar una muerte en el edificio de departamentos, el Arconia, en el que todos viven, en Nueva York.