Owen Cooper conoció a su ídolo antes de ganar el Emmy y emocionó a todos con su reacción

Después de un despegue astronómico en su carrera gracias a protagonizar Adolescencia, Owen Cooper conoció a su ídolo dentro del mundo de la actuación: Jake Gyllenhaal. En el marco de la 77 entrega de los Premios Emmy, el intérprete de 15 años cumplió su sueño y la reacción conmocionó a sus seguidores. “Un privilegio”, describió el adolescente más tarde.

Owen Cooper conoció a Jake Gyllenhaal y cumplió su sueño (Fuente: Netflix)

El domingo, Cooper recibió el galardón tras ser nominado por su papel en la serie de Netflix y se convirtió en el premiado más joven en la historia de ese evento. Sin embargo, la sorpresa del joven llegó mucho antes que la estatuilla, cuando Gyllenhaal -quien también fue nominado por la miniserie Presunto inocente-, lo sorprendió mientras grababa una promoción para la plataforma de la N roja.

Owen Cooper conoció a Jake Gyllenhaal y su emoción conmovió a sus seguidores (Fuente: Instagram/@Owencooper)

“¿Quién te hace más ilusión conocer en los Emmy?”, le preguntaron a Cooper, a la vez que él sentenció: “Creo que todo el mundo sabe que Jake Gyllenhaal es mi número uno”. A la par, otra cámara mostró cómo el actor se acercaba por el pasillo hasta la sala principal. “Ahora estoy nervioso, estoy emocionado”, soltó.

“Si conocieras a Jake, ¿qué le dirías?”, insistieron desde el equipo de producción de Netflix. “Solo le miraría, no sé. No tengo palabras…”. Segundos después, Gyllenhaal ingresó y el adolescente se cubrió la boca con sus manos. “Dios mío. Dios mío”, pronunció repetidas veces hasta que se abrazaron.

Tras los saludos, Jake le llevó un regalo especial a Owen: “Hice una película y me nominaron a un Oscar, y un amigo mío me envió esto mismo. Es solo un pato de la suerte”. Cooper se quedó en silencio y admiró la pieza que le obsequió su referente. “Es para que lo tengas en el bolsillo y te dé un poco de suerte”, repitió Gyllenhaal entre risas.

Cooper cumplió su sueño de conocer a Jake, a quien admira desde pequeño (Fuente: Instagram/@Owencooper)

Sobre la decisión que tomó de reunirse con el adolescente, comentó: “Habla demasiado de mí, así que pensé en frenarlo y hacerlo”. El encuentro se coronó con una sesión de fotos, aplausos y más abrazos.

Tal fue la alegría que antes de los Emmy, desde su cuenta de Instagram, Cooper publicó un carrusel de aquellas imágenes tomadas junto a Gyllenhaal y le dedicó unas palabras. “Un honor y un privilegio conocer a un ícono del juego como Jake, nunca lo olvidaré”. “El honor fue mío, hombre. ¡¡¡Buena suerte esta noche!!!!”, respondió el actor.

Jake sorprendió a Owen mientras grababa un spot publicitario para Netflix antes de los Emmy (Fuente: Instagram/@Owencooper)

Rápidamente, los fans del joven plasmaron en la sección de comentarios mensajes como: “¡Tan especial compañero! ¡Seguí subiendo!“, e “Irreal”.

La reacción de los seguidores de Owen Cooper ante la sorpresa de Jake Gyllenhaal (Fuente: Instagram/@owencoooper)

Lo cierto es que el pato funcionó, ya que Owen Cooper fue elegido como mejor actor de reparto por Adolescencia. Arriba del escenario y con el galardón en su mano, dijo: “Si escuchás, te concentrás y salís de tu zona de confort, podés lograr cualquier cosa en la vida. ¿A quién le importa si te avergonzás? Todo es posible”. Sobre el resultado de esa noche, aseguró que todo parecía “simplemente surrealista”.

Gyllenhaal le regaló a Cooper un mini pato de la suerte (Fuente: Instagram/@Owencooper)

“Yo no era nadie hace tres años. Ahora estoy aquí. Sinceramente, cuando empecé estas clases de teatro hace un par de años, no esperaba ni siquiera estar en los Estados Unidos, y mucho menos acá“, agregó desde el Peacock Theater de Los Ángeles.

Owen Cooper recibió el Premio Emmy a mejor actor de reparto por Adolescencia

“Puede que mi nombre esté en este premio, pero en realidad pertenece a la gente detrás de la cámara”, concluyó con un guiño a sus compañeros de elenco y producción.