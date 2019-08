Selena Gomez se habría distanciado de la amiga que le salvó la vida

Fuertes versiones indican que el vínculo con Francia Raisa, quien en 2017 le donó un riñón a la cantante, estaría definitivamente roto Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de agosto de 2019 • 16:45

La relación de Selena Gomez con su gran amiga, Francia Raisa, no estaría atravesando un momento no del todo óptimo. Según informó el portal Radar Online, las jóvenes artistas no se comunican desde hace meses.

"No se hablan desde octubre", le contó una fuente cercana a una de ellas al portal. Recordemos que fue precisamente en esa época cuando Selena experimentó ataques de pánico, por lo que debió ser internada en un hospital psiquiátrico. Ese hecho, justamente, habría ocasionado una fractura en un vínculo que parecía inquebrantable.

De todos modos, ni Gomez ni Raisa desmintieron o confirmaron el supuesto alejamiento.

Francia fue una persona clave en la vida de la estrella pop, quien le donó un riñón cuando su vida corría peligro. Selena se sometió a un trasplante hace dos años para intentar combatir los problemas que el lupus le había generado en su estado de salud.

Selena Gomez habló por primera vez sobre su trasplante de riñon 01:04

Video

En septiembre de 2017, la cantante de "Wolves" compartió con sus seguidores cómo fue atravesar ese duro momento. "Era una cuestión de vida o muerte, mis riñones dejaron de funcionar", reveló, para luego contar que Raisa se ofreció inmediatamente como donante.

"No hay palabras para agradecerle a mi bella amiga Francia Rasia lo que hizo por mí. Ella me dio el último regalo y sacrificio al donarme uno de sus riñones. Me siento increíblemente bendecida. Te quiero mucho", escribió entonces Selena en un sentido posteo en Instagram. Asimismo, en diálogo con Access Hollywood, remarcó que Raisa le salvó la vida.

La relación entre las jóvenes comenzó en la niñez, cuando Francia empezó a tomar clases de danza, hip-hop y jazz. Años después, bailó junto a Selena en el video "Everybody knows" de Dustin Tavella, y se volvieron inseparables. De hecho, Raisa, también actriz, definió a Gomez como "su hermana" en reiteradas oportunidades.