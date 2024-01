escuchar

El lunes pasado, Selma Blair reveló, a través de su cuenta de Instagram, las novedades sobre su estado de salud. Seis años atrás, en octubre de 2018, la actriz le informó a sus seguidores que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, un trastorno crónico en el que las células del sistema inmunitario atacan al sistema nervioso central. Si bien la protagonista de La cosa más dulce confirmó en la última publicación que la enfermedad se encuentra en remisión, compartió con su audiencia que padece diariamente dolores corporales agudos como consecuencia del síndrome de Ehler-Danlos. “ Me duele todo el tiempo ”, resumió Blair en el video.

La actriz, de 51 años, le dedicó unas palabras a los que atraviesan algo similar: “Lo digo sólo para ustedes, gente que también siente dolor. Los entiendo. A todos nosotros, el simple hecho de envejecer nos duele ”. Blair dio detalles sobre sus limitaciones corporales: ”Me resulta difícil estirarme debido al Ehler-Danlos”, afirmó haciendo referencia al trastorno hereditario que afecta el tejido conectivo como la piel y las articulaciones. “ Tus músculos simplemente no son tan estables ”, explicó la actriz.

Selma Blair, de 51 años, fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018 GROSBY GROUP

“ El Ehler-Danlos me pone muy, muy, muy rígida porque estiro mis músculos con demasiada facilidad y luego se aflojan y se quedan ahí. Entonces sufro algunas lesiones ”. Ante la situación física adversa, Blair aseguró que se lo toma con calma y agregó: “Esto no es nada horrible, aterrador ni nada por el estilo. Es como una de esas cosas adicionales que se convierten en algo crónico y hay que tener cuidado porque la gente piensa que estirarse es muy bueno para uno y técnicamente no tengo permitido estirarme ”.

En cuanto a la esclerosis múltiple, Blair se mostró positiva: “La EM está bien. Todavía estoy en remisión. Aunque me canso y estoy rígida todo el tiempo”, explicó Blair en el video que la capta en una cama recibiendo una vía intravenosa, que, según ella, “ayuda mucho” y destacó que en vistas de monitorear la enfermedad se realiza distintos estudios de rutina y que todo pareciera mantenerse estable. De hecho, la actriz recientemente hizo un viaje a Washington, D.C., con su hijo Arthur, de 12 años, y calificó el viaje, como “un momento hermoso”.

“Si estoy sola, me muevo y camino mejor”, compartió Blair, y agregó: “Noto que cuando salgo, todavía es muy pronunciado. (...) Sé que puede parecer extraño”, dijo Blair. “Como no hablé con nadie más que tuviera EM, no sabía que podía aparecer y desaparecer de esa manera. Estaba acostumbrado a que las cosas fueran un poco más lineales”.

Blair recibió su diagnóstico en octubre de 2018 y al año siguiente subió a Instagram un posteo en el que anunciaba un avance: la conclusión de una dura ronda de tratamiento contra la enfermedad Getty Images

Hacia el final del video desplegó su gran sentido del humor y bromeó: “Normalmente no finjo sentirme mal, a menos que sólo quiera salir de la escuela por un día”. Respecto a los desafíos que atraviesa en su rutina, reflexionó: “Soy un principiante todos los días. Entonces es como el Día de la marmota, y lo estoy haciendo muy bien [pero]... No sé si alguna vez tendré la coordinación, el equilibrio o la resistencia que quiero. T odavía tengo suerte. Estoy agradecida. Todavía estoy bien”, dijo, y agregó encogiéndose de hombros, “pero sigue siendo un fastidio”.

La ardua lucha contra la esclerosis múltiple

En 2021, la actriz dio detalles sobre su batalla contra la esclerosis múltiple y de cómo cambió su vida en el documental Introducing Selma Blair. Durante varias semanas, Blair permitió que las cámaras la siguieran paso a paso, cual reality show, mientras jugaba con su hijo, recibía quimioterapia y lidiaba con las frustraciones que la esclerosis provocaba en su día a día. Su sentido del humor también se pudo apreciar en los momentos dramáticos y cotidianos, como su lucha para poder subir una escalera. ”Me dijeron que hiciera planes para morir”, revelaba Blair en aquel momento. Y explicaba: “Y no me dijeron eso porque tengo esclerosis múltiple, sino porque estoy luchando contra ella”.

Después de una larga, intensa y dolorosa lucha contra la esclerosis múltiple, Selma Blair informó en 2021 que se encontraba en remisión

La enfermedad fue avanzando rápidamente al punto en el que comenzó a tener dificultades para hablar y perdió la movilidad de su pierna izquierda, obligándola a usar un bastón para poder moverse. Sin embargo, en 2020 anunció que estaba en remisión después de someterse a quimioterapia y un trasplante de células madre. “Esto ha sido un proceso y continuará siéndolo. Me encuentro inmunocomprometida por los próximos tres meses, al menos. Así que nada de besos, por favor. Quise asegurarme de que todas las complicaciones estuvieran en un lugar privado, y atravesamos eso de manera brillante ”, escribía en un posteo en donde anunciaba los avances que logró con el tratamiento al cual se sometió.

