¿Separación e infidelidad? Los sugestivos posteos de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

¿Tiempos de crisis para Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo? Al menos eso es lo que deja entrever el músico y exfutbolista desde sus redes sociales, más precisamente en sus stories de Instagram, donde compartió una imagen del guitarrista de AC/DC, Angus Young, haciendo el gesto de los cuernitos sobre su cabeza.

Como para despejar dudas, Osvaldo musicalizó el posteo con la canción “Cuernos” de Joaquín Sabina y la frase “Estado actual”.

Por su parte, Gianinna no se pronunció en las redes sociales, aunque el 25 de mayo posteó un fragmento de la canción de “El Potro” Rodrigo, “Amor clasificado” que en la actualidad puede ser interpretada de otra manera. “Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando...”, escribió en Twitter la hija de Diego. De todos modos, fue Osvaldo quien decidió ser más contundente.

El posteo de Daniel Osvaldo que puso en marcha los rumores Instagram

La relación entre ambos se hizo pública en abril, cuando la pareja se dejó ver en el viaje que hicieron por el sur argentino, donde el músico tenía pautados una serie de recitales junto a su banda, Barrio Viejo. En uno de los shows, los flashes captaron la presencia de Gianinna junto a su hijo, Benjamín Agüero.

“Busco 1 amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando…” ♥️ — Gianinna Maradona (@gianmaradona) May 25, 2021

Asimismo, el músico le dedicó un “te amo” en uno de sus posteos. Cuando Gianinna compartió una imagen de Osvaldo y de su gran amiga, Tati Malhasian, su novio no tardó en repostearla, con dedicatoria incluida. “Love You, Dinorah”/”Te amo, Dinorah”, le escribió a Gianinna, mencionando su segundo nombre y acompañando la frase con un corazón.

Gianinna Maradona en abril, con su hijo Benjamín, acompañando a Daniel Osvaldo en uno de sus shows Federico Soto

En esa misma etapa del romance surgió el nombre de Constanza de Palma, expareja de Osvaldo, quien habló en los medios sobre cómo fue su relación con él. “Pasaron mil cosas, algunas muy feas”, le dijo De Palma a la periodista Fernanda Iglesias. “Como estoy muy lejos de ser una persona pública no le veo el sentido; tampoco quiero hablar de una persona que no está, no me gustan esas cosas honestamente”, expresó en un mensaje que se dio a conocer en Hay que ver, el programa de El Nueve.

“Hubo temas de pareja, como en cualquier pareja. Fue una relación súper intensa desde el vamos, así que obviamente lo bueno era buenísimo y lo malo, malísimo”, afirmaba por entonces la ex de Daniel Osvaldo.

LA NACION