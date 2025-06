Siete matrimonios de Hollywood que parecían eternos: estrellas entre separaciones, infidelidades y traiciones

Sostener un matrimonio a lo largo de los años no es tarea fácil. Menos aún para las celebridades de Hollywood, que suelen lidiar con la falta de privacidad, la presión mediática, los grandes egos y la tentación. Hace algunas semanas, Deborra-Lee Furness le solicitó el divorcio de Hugh Jackman y lo acusó de traición. Llevaban dos años separados. Los actores se sumaron así a la lista de estrellas que rompieron después de más de 20 años juntos. Aquí, siete historias en las que hubo infidelidades y traiciones o en las que se terminó el amor.

Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness y una traición

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness se terminó la buena onda

En septiembre de 2023 y a través de un comunicado, Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness anunciaron su separación después de 27 años de matrimonio. En ese momento, desde su entorno aseguraron que la decisión fue de los dos y que ambos estaban muy tristes por el final de la relación. Sin embargo, dos años después y con el romance de actor y Sutton Foster blanqueado, Furness no solo solicitó el divorcio sino que disparó contra su ex. “Mi corazón y mi compasión están con todos los que han pasado por el traumático camino de la traición. Es una herida profunda que corta profundamente; sin embargo, creo en un poder superior y en que Dios/el universo, sea cual sea tu guía, siempre está trabajando por nosotros”, le dijo la actriz al Daily Mail.

Furness y Jackman se conocieron en 1995 en el set de la serie australiana Corelli. Ella ya era una actriz consagrada, mientras que Jackman era un novato recién salido de la escuela de arte dramático. Él tenía 27 años y ella, 40. “Ella se sacó el cinturón de seguridad, se dio la vuelta, extendió la mano, se quitó los anteojos de sol y dijo: ‘Hola, soy Deborra-Lee Furness, encantada de conocerte’. Recuerdo que pensé: ‘Me gusta esta chica’”, le contó el hombre que le dio vida a Wolverine a la revista People. Comenzaron a salir y cuatro meses después él le pidió matrimonio. Luego llegaron Oscar y Ava, muchos años felices y el final definitivo.

Hoy, mientras ella se dedica tiempo a sí misma, él blanqueó su relación con Foster, a quien conoció en marzo de 2020 cuando comenzaron a trabajar en la reposición en Broadway del musical de 1957 de Jerry Zaks, The Music Man. Muchos aseguran que el romance nació en ese momento, y que Jackman le fue infiel a su esposa.

Meryl Streep, Don Gummer y un final silencioso

Meryl Streep junto a Don Gummer Archivo

Meryl Streep es una de esas celebridades que a pesar de ser el centro de atención cuando ocupa un lugar en la pantalla grande, sabe muy bien cuidar su vida privada de los focos y la prensa. Tanto es así que la noticia de su separación de Don Gummer luego de 45 años juntos llegó a los medios -y al público general- seis años después de la ruptura. “Don Gummer y Meryl Streep llevan más de 6 años separados, y aunque siempre se cuidarán el uno al otro, han elegido vivir separados”, fueron las palabras que eligió el representante de ella cuando decidieron terminar con el misterio a través de un comunicado que le enviaron a la revista People en 2023.

Streep y Gummer se conocieron en 1978 cuando ella atravesaba el duelo por la muerte de John Cazale, uno de sus grandes amores. Fue él, por medio de la amistad con el hermano de la actriz, quien le ofreció su casa mientras él estaba de viaje para que ella pudiera dejar los tristes recuerdos de su tragedia atrás.

“Meryl estaba destrozada por la muerte de John y yo hice lo que pude para ayudarla, pero rápidamente advertí que me estaba enamorando de ella”, reveló el escultor. Los sentimientos de Gummer fueron recíprocos, y la pareja se casó seis meses después, tuvieron cuatro hijos -Henry Wolfe Gummer, Mamie Gummer, Grace Gummer y Louisa Jacobson, de 33- y vivieron felices durante 45 años.

Morgan Freeman, Myrna Colley-Lee, entre infidelidades y acusaciones

26 años duró la historia de amor entre Morgan Freeman y su segunda esposa, la también actriz Myrna Colley-Lee. El flechazo sucedió gracias a un amigo en común que los presentó a mediados de los 80: él era un actor en busca de su gran golpe de suerte con una exesposa y cuatro hijos y ella trabajaba como diseñadora de vestuario. Al poco tiempo de conocerse decidieron casarse. El día elegido fue el 16 de junio de 1984. Luego, consiguieron refugio lejos de Hollywood: se instalaron en Tallahatchie County, Mississippi.

Myrna Colley-Lee estuvo allí durante los primeros años de éxito y lo acompañó a pesar de los rumores de infidelidad que rodeaban a la pareja. Fue ella quien presentó la demanda de divorcio en 2008. Después de un largo y complejo proceso legal, el 15 de septiembre de 2010 con un acuerdo sellado y sin juicio, la relación llegó a su fin. ¿Qué fue lo que terminó de detonar la relación? Las andanzas del actor, y los rumores sobre una relación con su nieta.

Morgan Freeman y Dena en una gala en Hollywood

Dena Himes, nieta de la primera mujer de Freeman, fue criada por el actor y Colley-Lee. La joven, quien tuvo una breve carrera en el medio, compartió con el actor varios estrenos y alfombras rojas. En agosto del 2015, fue asesinada por su entonces novio, el aspirante a rapero Lamar Davenport. El hombre la apuñaló 16 veces en medio de un brote psicótico por el uso de una droga alucinógena.

Durante el juicio, en el que Davenport fue sentenciado a 20 años de prisión, la madre del condenado señaló que Freeman había abusado de la víctima cuando era más joven. “Morgan Freeman la molestó. Él causó esto. ¡Mi hijo es inocente!”, gritó a un periodista cuando se retiraba de los tribunales de Manhattan. Las veces que Freeman hizo referencia al asunto, negó las acusaciones de forma rotunda.

Arnold Schwarzenegger, Maria Shriver y un gran escándalo

El actor y Maria Shriver, en tiempos felices AP

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver estuvieron juntos 34 años antes de terminar su matrimonio en 2011. El punto sin retorno fue una noticia que trascendió la intimidad y cobró estado público: el actor había tenido un hijo extramatrimonial con la ama de llaves de la familia 14 años antes. Joseph Baena no fue reconocido por el actor hasta su adolescencia.

El exgobernador de California se casó con la periodista y sobrina del exmandatario estadounidense John Fitzgerald Kennedy en 1986. Juntos tuvieron cuatro hijos: Katherine, Christina, Patrick y Christopher. La pareja parecía que había logrado formar la familia ideal, pero detrás de los flashes la situación era diferente.

Schwarzenegger y Shriver anunciaron su separación en mayo de 2011. Días después, la estrella se disculpó públicamente en una entrevista con Los Angeles Times: “Después de dejar la oficina del gobernador, le conté a mi esposa sobre este evento, que ocurrió hace más de una década. Entiendo y merezco los sentimientos de ira y decepción entre mis amigos y familiares. No hay excusas y asumo toda la responsabilidad por el daño que he causado. Me disculpé con Maria, mis hijos y mi familia. Lo siento mucho”, dijo.

Shriver solicitó el divorcio en 2011, tras 25 años de matrimonio. El proceso se formalizó en el año 2021. El dolor que el actor causó en su entonces esposa fue tal que Shriver buscó consuelo en un convento. El político, por su parte, confesó hace dos años que la historia con su ex no está cerrada. “Mi capítulo con María continuará para siempre. Aunque es una relación diferente, no hay razón para que sienta otra cosa que amor por ella”, le confesó a People.

Kevin Costner, Christine Baumgartner y una batalla legal

Kevin Costner y Christine Baumgartner cuando eran felices juntos Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Kevin Costner y Christine Baumgartner firmaron el divorcio en septiembre de 2023, luego de largos meses de disputa. La relación duró 19 años y en esas casi dos décadas tuvieron tres hijos en común: Cayden Wyatt de 16, Hayes Logan de 14 y Grace Avery de 13. A lo largo del matrimonio, mantuvieron un vínculo cercano y pasional, hasta que de un momento para otro la mirada de uno de ellos cambió por completo.

Según se detalló en los documentos de su divorcio y posterior batalla legal por la división de bienes, Costner aseguró que Christine insistía con separarse y él nunca entendía la razón verdadera. Si bien sospechó que existía algo detrás, nunca logró confirmar ninguna de sus teorías. Lo cierto es que, con el paso de los meses, el protagonista de Danza con lobos señaló a su vecino Josh Connor como el amante de su ex.

El medio estadounidense US Weekly reveló, según fuentes cercanas, que “su estrecha relación era el elefante en la habitación del que todo el mundo hablaba”. El dato enfureció al también director, aunque durante el juicio evitó confirmar sus rumores y presuntas percepciones porque no tenía prueba alguna de la infidelidad. Finalmente, se confirmó la relación entre Baumgartner y Connor. Incluso el romance continúa hoy en día. “2025 es el año en el cual Kevin se ocupará de sus proyectos y buscará tener más tiempo para su vida personal. Tiene ganas de salir más y, tal vez, conocer a la persona indicada. Está optimista”, le comentó un allegado del actor a Us Weekly,

Robert Redford y Lola Van Wagenen, un amor que duró 27 años

Robert Redford y Lola Van Wagenen su primer esposa y madres de sus hijos EFE

Robert Redford tenía 20 años y un dolor infinito por la prematura muerte de su madre cuando decidió dejarlo todo y partir a Europa. En esos tiempos difíciles se enamoró de Lola van Wagenen, una joven estudiante de Historia, activista e integrante de la iglesia mormona. Gracias a ella, él dejó la bebida y se anotó en el Pratt Institute de Nueva York para iniciar sus estudios vinculados al arte. De allí saltó a la actuación, y de allí al éxito absoluto.

Redford y Van Wagenen se casaron en 1958. El matrimonio duró 27 años y trajo al mundo cuatro hijos: Scott, Shawna, David James y Amy. El primero falleció de muerte súbita al año. El golpe hundió a la pareja en una gran depresión, pero no puso en riesgo el vínculo. Cuando el protagonista de Butch Cassidy comenzó a experimentar la fama, el matrimonio decidió comprar un campo en Utah, donde vivieron en contacto con la naturaleza. El fin del amor llegó en 1985, 27 años después de aquel encuentro que le salvó la vida a él.

Harrison Ford, Melissa Mathison y millones en danza

Harrison Ford y su exmujer, Melissa Mathison GROSBY GROUP

Entre Calista Flockhart -su actual compañera de vida- y Mary Marquardt -su primera esposa y madre de sus dos primeros hijos, Ben y Willard- Harrison Ford protagonizó un romance inolvidable con Melissa Mathison. El actor y la célebre guionista se cruzaron por primera vez en 1976 durante el rodaje de Apocalypse Now, pero él estaba casado. Superado su primer divorcio, se reencontraron en 1982 y un año después pasaron por el altar.

Durante los años que estuvieron juntos, el protagonista de Indiana Jones formaron una familia junto a Malcom y Georgia. También se separaron en varias oportunidades, hasta que llegó la definitiva: en 2000 le anunciaron al mundo que estaban separados. Si bien no hubo conflictos en la ruptura, la falta de un acuerdo prenupcial y la fortuna que lograron acumular hizo que el trámite de divorcio se extendiera. El acuerdo llegó en 2004, con una compensación para ella de 85 millones de dólares, aunque según algunos medios la cifra real llegaba a 118 millones. Mathison murió en 2015 a los 65 años como consecuencia de un cáncer neuroendocrino.