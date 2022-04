Sigue la batalla judicial entre Paulo Londra y su ex por por la cuota alimentaria de sus dos hijas

Sin acuerdo. Así terminó la segunda audiencia entre Paulo Londra y Rocío Moreno, su exmujer y madre de sus dos hijas, quien le reclama al cantante la cutoa alimentaria para sus hijas, además de una compensación económica por los años que estuvo a su lado, cuidando de ellas, mientras él forjaba su exitosa carrera.

En el medio, y mientras Londra disfruta del éxito del nuevo tema que lanzó junto a Bizarrap y que promete convertirse en un éxito mundial, su exsuegra aseguró que casi no conoce a Francisca, su segunda hija, y que no quiere hacerse cargo de los gastos que le corresponden.

En Intrusos en el Espectáculo, por América TV, revelaron algunos pormenores de lo que sucedió en los tribunales cordobeses. Allí, según contó Pablo Layús, aseguraron que “las hijas que Paulo Londra tiene con Rocío Moreno no son parte de un proyecto de familia en conjunto” .

Bizarrap junto a Paulo Londra Instagram

Además, el periodista explicó que si bien se encuentran en plenas negociaciones, Londra se mostró dispuesto a hacerse cargo de un alquiler pero no de los servicios como el gas o la luz porque “consideran que esos servicios también los usa Rocío. Tampoco estaría dispuesto a pagar por una niñera ”, aseguraron.

Sorprendidos por el nivel de reclamos y negociaciones entre la expareja por el bienestar de sus hijas, Layús reveló que habló con un productor colombiano y que este le aseguró que contratar al cordobés para un show en el exterior no bajaría de los 500 mil dólares. Luego de asegurar que Paulo Londra tiene cuentas millonarias en el exterior, confirmaron que se espera que el 10 de mayo, en una nueva audiencia, Londra y Rocío Moreno lleguen a una resolución definitiva.

El año pasado, Paulo Londra y Rocío Moreno festejaron juntos el primer cumpleaños de la pequeña Isabella

“Una casa para sus hijas”

En comunicación con el programa de espectáculos de la tarde de América TV, Marina Romero, la mamá de Rocío, ratificó la información . “No sé pudo llegar a un acuerdo. Pasó a cuarto intermedio y se resolverá, esperamos, el 10 de mayo”, confió y agregó que desde que comenzó el conflicto con Londra, Rocío vive con ella en su casa y que lo que está tratando de garantizar con esta instancia judicial es un techo para sus hijas .

“Rocío está luchando para tener una casa para sus hijas” , aseguró Marina. “No queremos que mis nietas se queden sin nada”, explicó, y trajo a colación rumores que indican que Londra no tendría sus ganancias en cuentas a su nombre. “No hay nada negociado, ni se habló de números fijos. Lo que Rocío pide es la compra de una casa para sus hijas” , explicó. “Lo que necesitan esas nenas es vivir en una casa segura y viajar en un auto seguro”, analizó.

Rocío Moreno, ex de Paulo Londra, junto a sus dos hijas Isabella y Francisca

Si bien no quiso dar una explicación del por qué de la actitud del cantante para con su hija y sus nietas, Romero explicó que todo comenzó a cambiar con el segundo embarazo de Rocío, que el quiebre se dio cuando Londra empezó a salir de noche y a dormir de día, a participar de fiestas y a no hacerse cargo de los quehaceres cotidianos de una familia con hijos.

Además, habló de un entorno que “le llenó la cabeza” a su exyerno y luego apuntó directamente contra el padre de Londra , quien “aparentemente está monopolizando todo”, expresó.

Con respecto a la relación que mantiene Londra con sus hijas, la madre de Rocío contó que con Isabella, la mayor, sí tiene contacto -incluso confió que la nena se pone contenta al verlo y que cuando el músico está en Córdoba la va a buscar tres veces por semana- pero que con la que no tiene relación es con la más pequeña, Francisca, de dos meses de edad.

Paulo Londra junto a Isabella, la primera hija que tuvo -en julio de 2020- junto a Rocío Moreno Instagram @paulolondra

“La última vez que la vio fue cuando fueron a hacerle el DNI en febrero. La vio tres veces y tampoco pide fotos”, reveló. “Con Francisca creo que no se está dando la posibilidad de conocerla”, lamentó Moreno. “ No se puede obligar a querer a nadie. No se lo está permitiendo. Yo creo que por ahí a lo mejor tiene miedo a reaccionar, a encariñarse”, analizó.

Cuando le preguntaron si además de maltrato económico hubo otro tipo de maltrato entre Londra y Rocío, la mujer no dudó: “Hubo maltrato verbal, psicólogo, hacia la autoestima. Esos [maltratos] hubieron siempre”, confesó, pero no quiso ahondar en el tema porque, según explicó, Rocío se está rearmando y no le haría bien revivirlo. “Rocío está bastante entera, está bastante tranquila y eso no es poco. Lo único que quiere es que esto se resuelva lo antes posible”, completó.