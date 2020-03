La bailarina confesó que tiene deseos de ser madre pero le cuesta encontrar "el momento perfecto" y decidió congelar óvulos Crédito: Instagram

24 de marzo de 2020 • 11:44

Silvina Escudero tuvo una charla a corazón abierto con Catalina Dlugi donde confesó que su deseo de ser madre está intacto, pero que todavía no encontró "el momento ideal en su vida" para concretarlo, y por eso tomó la decisión de congelar óvulos hace algunos años: "Quería tener un reservorio ovárico por si quiero tener un hijo a los 45 años ".

La bailarina de 36 años reveló en Agarrate Catalina , por La Once Diez , que ser mamá es un gran pendiente en su vida y aunque está en pareja con su novio, Federico -un joven de bajo perfil que Escudero apenas muestra en sus rede sociales- siente que todavía no es el momento de tener un hijo: "Soy una persona muy exigente, y quizás es algo que no está tan bueno, porque es muy difícil que todos los patitos estén acomodados perfectos para algo tan importante".

Escudero profundizó sobre el tema y explicó que cuando consultó a su médico sobre el método, le explicó que existen distintos motivos por los que muchas mujeres eligen esta opción: " Muchas mujeres que son diagnosticadas de cáncer congelan óvulos porque de esa manera tienen un reservorio ovárico sin rayos previos ". En este sentido, la conductora rápidamente recordó el caso de Federico Bal , quien confesó que padece cáncer intestinal , y congeló esperma antes de comenzar el tratamiento.

La hermana de Vanina Escudero contó que disfruta mucho de su rol de tía junto a sus dos sobrinos, y que hace varios años siente muchas ganas de ser madre. Sobre el final, aclaró: "En caso de buscar un bebé en los próximos cuatro años lo haría de manera natural, pero si a los 45 años quiero ser madre, ahí sí usaría la reserva de óvulos ". Y cerró: "Quiero estar con alguien que sea para toda la vida, y necesito tener la parte económica asegurada, pero ya llegará cuando tenga que ser".