Sin debutar y enojada, Rocío Marengo amagó con renunciar a La Academia: “¡Soy una artista!”

A pocas horas de iniciar formalmente, “La Academia”, el nuevo reality que reemplaza al “Bailando por un sueño” de ShowMatch, registró su primer escándalo: Rocío Marengo amagó con renunciar al certamen.

Sin llegar a debutar en la pista, la modelo expresó anoche: “¡Recién renuncié! ¡No merezco quedar afuera! ¡Soy una artista! Hasta un nuevo proyecto”. Con esta frase que publicó en las redes sociales en respuesta a un tuit de Ángel de Brito, la ex MasterChef Celebrity daba a entender que estaba afuera del programa de Marcelo Tinelli.

“Marengo quedó afuera”, había expresado en las redes el conductor de Los ángeles a la mañana, que es también uno de los jurados del reality, al finalizar el programa de ayer, dando cuenta que en la rutina del martes se estipulaba que la mediática debute en la pista, algo que finalmente no sucedió.

Recién renuncie! No merezco quedar afuera! Soy una artista! Hasta un nuevo proyecto! https://t.co/p6QurDlLCJ — Rocio (@marengorocio) May 19, 2021

Todo indicó desde un principio que la modelo no había estado conforme con la decisión del programa de no incluirla en el debut del reality. En el día de ayer, ella misma había informado en su cuenta de Instagram que por la noche tendría su estreno en “La Academia”. Junto a una foto suya, Marengo había escrito: “¡Comenzó el show más esperado! ¡Esta noche bailo! ¡Vamos con todo! ¡Estoy muy feliz y orgullosa de ser parte!”.

Sin embargo, la agenda fue otra y Marengo y su compañero, Nacho Pérez Cortés, no llegaron a la pista que en la noche de ayer tuvo como primeros protagonistas a cuatro de los 23 famosos competidores: Agustín Cachete Sierra, Julieta Nair Calvo, Mar Tarrés y Romina Richi.

Sobre lo ocurrido, la modelo habló posteriormente en conversación con LAM y aclaró: “Recién llego a casa, estoy mucho más tranquila. Me estoy sacando el brillo que nadie vio, porque estaba divina toda en dorado, pero fui mi propia enemiga porque estaba tan arriba, tanta era la ansiedad, los nervios, la emoción, y en un momento empezaron a decir que bailaba tercera, entonces yo en mi cabeza tenía eso. Cuando no entro tercera, digo: ‘Bueno ok, cuarta’. Tampoco cuarta entré. Entonces digo: ‘Bueno, van a apurar a la cuarta para que yo entre quinta’, y no. En un momento me llaman y pensé que era para ir al estudio y me dicen: ‘No, no entrás, no hay tiempo’.¡¿Qué?! Mamadera. Pero no llegué a presentar la renuncia, que quede claro. Sigo dentro de ‘La Academia’”, aseguró.

Dentro del clima de polémica, Marengo también protagonizó en los últimos días un intercambio con Romina Richi tras considerar que la actriz será una de las figuras con “coronita” dentro del reality.

Al ser consultada por sus competidores en una entrevista radial con La Once/Diez Radio de la Ciudad, la modelo opinaba: “No le veo poco futuro, porque una cara nueva siempre refresca las expectativas, de Romina podés decir, quizás con una u otra cosa se luce, le van a dar chances. Y el jurado va a tener un ojito más suave... Puede ser la nueva ‘coronita’”, apuntó, y marcó una diferencia con su presencia en el certamen. “No va a ser lo mismo que conmigo, porque yo no soy una figura de la que esperen mucho talento”, expresó.

A estas palabras, Richi respondió en una charla con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live: “Yo no me lo tomé como algo malo y me parece que no lo dijo de una manera fea. Ya empezó a jugar, claramente”, dijo la artista, y bromeó al respecto. “Igualmente, ojalá me la gane a la coronita, me parece hermoso y lindo para mí y para nuestro compañero. Eso lo veremos en el transcurso del show y si me la gano, me la gano con trabajo, esfuerzo y dándolo todo”, aclaró.

LA NACION