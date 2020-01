El Polaco y Barby Silenzi dijeron presente en la gran fiesta que celebró Karina "La Princesita" por su cumpleaños Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de enero de 2020 • 18:45

Karina "La Princesita" Tejeda celebró su cumpleaños número 34 con un gran festejo que contó con invitados especiales: su ex pareja, El Polaco, padre de su hija Sol, acudió a la celebración acompañado de su novia, Barby Silenzi.

Síntoma de la buena relación que reina entre ambos, el artista tropical se lució bailando en la pista para animar la fiesta. Antes, también había felicitado a su ex a través de las redes sociales: "Feliz cumple, Kari", escribió el músico en un posteo de Instagram.

Posteo de Instagram en el que el Polaco saluda a su ex por su cumpleaños

Además, el Polaco y Silenzi posaron sonrientes para una foto junto a la cumpleañera que luego compartieron en las redes, y Barby también subió una imagen de la celebración y otra de su novio en acción en un toro mecánico.

El cantante se ha referido públicamente a La Princesita en muy buenos términos en varias ocasiones. Hace unos meses, en una entrevista para el programa Hay que ver , sorprendía a todos haciendo una encendida defensa de Karina en relación a su participación en el "Súper Bailando". "Ella es humilde y a veces se tira abajo y no sabe lo grande que es. Además, es una gran mamá", afirmó. Y, sobre la presencia de su ex en el programa de Marcelo Tinelli, añadía: "Karina tiene los cojones bien puestos, hace 15 años que canta cumbia en un ámbito muy masculino. Se la re banca, tiene carácter fuerte. En esa época era más difícil para una mujer. Me parece perfecto que ahora se defienda y que diga lo que piensa. Es muy querida en el mundo de la música tropical. Nos manejamos parecido: hacemos la muestra y no jodemos a nadie", sostenía.

El Polaco se divirtió arriba de un toro mecánico en la fiesta de su expareja

El artista tropical animó la fiesta de cumpleaños de Karina La Princesita bailando muy suelto en la pista

Sin embargo, los últimos días estarían siendo difíciles para El Polaco, luego de que trascendieran unos chats que mantuvo con Valeria Aquino, su ex pareja y madre de Alma, otra de sus hijas.

"Cuando estuviste con el Kun (Sergio Agüero), ¿te pensás que no dolió?", le escribió el músico a su ex, y agregó: "No me dejás ser feliz".

"No me escribas más y no me culpes a mí. Es hora de madurar, Polaco. Sos un hombre ya, con tres hijos. ¡Madurá!", le recriminó Aquino, quien en 2017 denunció al cantante por violencia de género.