Jujuy Jiménez y su flamante novio, el polista Jerónimo del Carril

18 de diciembre de 2020 • 20:26

Invitada a Cortá por Lozano, en Telefe, Sofía Jujuy Jiménez contó cómo conoció a su flamante novio, el polista Jerónimo del Carril. "Terminé de aprender las reglas del tenis (porque su anterior pareja fue Juan Martín del Potro) y pasé al polo. No entendía nada del tenis y ahora de polo, tampoco", dijo entre risas.

"Estoy conociendo a Jero, que es un amor, y su mundo. Lo conocí por Instagram. En realidad es primo de un excuñado mío y lo tenía en la mira hace un montón. Por eso fui directamente a tantear. Un día me acordé de él, no sé por qué y entré a su perfil a chusmear, vi que estaba solo y empecé a seguirlo. Yo no era de chatear en redes, pero charlamos. Al poco tiempo viajó a Inglaterra y pensé que había quedado ahí".

Pasó el tiempo y la modelo y conductora siguió en sus cosas: "Hice cursos de yoga, de biodescodificación, fortaleciéndome y resconstruyéndome; siento que se fue una Sofía y nació una nueva más fuerte y con más ganas. Chateábamos, pero nunca me imaginé que iba a pasar algo. Es mega, muy relajado, Jero es lo más. Estamos muy bien".

Y después Jujuy se emocionó con un mensaje de su mamá, Silvia, y dijo, llorando: "Mi mamá la pasó fuerte, tuvo una infancia muy dura. A los 13 años, su papá mató a su mamá, que era mi abuela. Un día yo lo conté en televisión y empezamos a hablar porque nunca nadie hablaba de eso, era tabú. Hablarlo es liberador y movilizador. Me emociona porque mirando a mi mamá sé que se puede salir adelante por más duro que sea. Y nos enseñó a no odiar al hombre porque no quedó resentida".

