El fuerte cruce entre la excuñada de Sofía Zámolo y Luli Fernández: “Estás cambiando mis palabras”

Este miércoles, la excuñada de Sofía Zámolo, Silvana Flores, denunció en el programa Socios del espectáculo (eltrece) que fue desalojada con su hija de tres años de la propiedad que está a nombre de la modelo tras un fallo en su contra. La mujer explicó que no tuvo tiempo de planificar la mudanza, y sugirió que la Justicia actuó en su caso con una sospechosa “rapidez”. Ahora, la mamá de Emma alegó haberse sentido incómoda, y pidió un derecho a réplica.

Silvana señaló que después volvió a ver el programa, y repasó algunos dichos que no había escuchado, así como ciertas “caras” que no pudo ver por no tener “retorno y video”. “Mi objetivo es visibilizar lo que le pasa a muchas mujeres”, agregó. Consultada por Adrián Pallares sobre si se había quedado enojada por la entrevista del día anterior, confesó: “Sí, porque siento como que me hicieron una audiencia las abogadas de Sofía. Acá la víctima es mi hija”. Luego, apuntó directamente contra la periodista Luli Fernández: “Ayer decía: ‘La justicia actuó bien’. Bueno, pongámosle que actuó bien”. Acto seguido, la columnista del programa aseveró: “No, no dije actuó bien, dije: ‘La justicia actuó'”. Encolerizado, Silvana Flores le pidió: “No Luli, no me cortes”.

Compelida a dar su punto de vista, Fernández replicó: “Estás cambiando mis palabras. Yo te voy a cortar porque vos estás cambiando mis palabras. Decí las cosas pero con verdad, porque si no, empezás a mentir desde la primera devolución”. “Yo también te voy a cortar, si no, no hablo con vos”, devolvió furiosa la excuñada de Sofía Zámolo, quien denunció un “entramado que hicieron los hermanos en la documentación que presentaron en la justicia” para finalmente desalojarla.

Ante la pregunta de Rodrigo Lussich sobre si fue Luli la que más le molestó, admitió: “Le faltó parcialidad como periodista. Yo sé que son amigas”. Después, la exmodelo contestó: “Yo no tengo nada personal con vos. Vos a mí no me hiciste nada. Yo no te conozco, no te conocía antes de la nota de ayer, y lo primero que te digo es que ojalá este conflicto se solucione, porque sobre todo, como dijiste al principio, la única víctima es tu hija que, en definitiva, hoy no está teniendo vínculo con su papá, y eso es algo que de grande van a tener que enmendar sobre todo por ella. Yo no tengo mala intención”.

A su vez, admitió que conoce a Sofía desde “hace muchísimos años” y sabe que todo lo que ganó lo hizo “con mucho esfuerzo”. “Sé que esa casa era de ella y necesitaba recuperarla. Desde el fallecimiento de la mamá, es muy poco lo que Sofi ha podido trabajar porque está muy triste. Eso la ha condicionado mucho. Por tal motivo, sé que la necesidad de recuperar ese inmueble tiene que ver con la necesidad de hacer usufructo de esa casa que es de ella”.

Por otra parte, Silvana denunció que Diego Zámolo “debe tres cuotas de alimentos” y “el año pasado no le pagó el colegio” a Emma, a pesar de que la Justicia se lo había exigido. Mientras ella hacía su descargo, Fernández acotó: “Muy personal el ataque”. La damnificada no lo negó y se explayó: “Sí, puede ser que sea muy personal, porque fue muy personal lo que vos hablaste conmigo”.

Por último, Luli dijo: “Me parece que vos lo que querés es perpetuar tu permanencia en los medios porque la Justicia no te dio la razón. Parece que vas hacerte famosa peleándote con Sofía y conmigo, que estar ocupándote de las cuestiones judiciales de tu hija”. A lo que Silvana aseveró: “No quiere ser famosa, para nada. Estás equivocada. Lo que quiero es visibilizar un tema que le pasa a muchas mujeres porque lo veo todo el tiempo, así que no me interesa ser famosa, ni salir a hablar ni ser periodista, porque no es mi ámbito claramente, es el tuyo no el mío. Sí lo que hago es defender mi postura, y defender este tema que me interesa que se sepa”.