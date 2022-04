¡Enamorada! Quién es el chef suizo que conquistó el corazón de Demi Moore

Demi Moore ya había sido fotografiada, a comienzos de marzo, acompañada por el chef suizo Daniel Humm en París, durante la Semana de la Moda, pero ahora llega la confirmación de este amor. Según informa la revista People, la actriz está en pareja con el aclamado cocinero y empresario gastronómico, que es dueño de uno de los restaurantes más trendy de Nueva York. Por el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto.

Conocido en el mundo por su restaurante Eleven Madison Park, Humm, de 46 años, abrió hace poco otro restaurante que lleva el nombre del hotel donde está alojado, NoMad. Además está a cargo de la gastronomía en las otras cocinas de la cadena y es autor de varios libros. El empresario gastronómico también es uno de los cofundadores de Rethink Food, una organización sin fines de lucro comprometida con la creación de un sistema alimentario más equitativo y sostenible. Incluso durante la pandemia del coronavirus, en 2020, la organización pasó a servir alrededor de 3000 comidas al día a los socorristas y a las comunidades con inseguridad alimentaria en todo Nueva York.

El chef tiene dos hijas y se muestra en redes sociales siempre acompañado por ellas. “Llevé a mis hijas a trabajo, me pone feliz compartir con ellas lo que me saca de la cama cada día. Espero que entiendan que la pasión trae felicidad”, escribió en un reciente posteo en el que se lo puede ver junto a las dos pequeñas.

Los tres matrimonios de Moore

La última pareja formal de la actriz fue Ashton Kutcher, con quien estuvo entre 2005 y 2013. Antes, había estado casada con el músico Freddy Moore [de quien tomó su apellido artístico], entre 1980 a 1985, y junto a Bruce Willis, de 1987 a 2000. Fue con este último con quien tuvo a sus tres hijas: Rumer (33), Scout (30) y Tallulah (28). Justamente sobre el estrecho vínculo que mantiene con el actor de Duro de matar se viene hablando en los últimos días: hace unas semanas, sin ir más lejos, ella compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para desearle feliz cumpleaños a Willis y agradecer por la familia que habían conformado juntos. Esta publicación fue antes de que, a través de la misma red social, la familia contara que el actor había decidido retirarse de la actuación por las complicaciones que le provoca la afasia, un mal que afecta las habilidades cognitivas. El comunicado está firmado conjuntamente por Moore y por Emma Heming, la actual mujer de Willis y madre de sus dos hijas más chicas. La familia ensamblada uniría así a un nuevo integrante a la mesa: Daniel Humm.

Bruce Willis y Demi Moore estuvieron casados durante 13 años Phil Faraone/VMN18 - Getty Images North America

En The Jess Cagle Show de SiriusXM, en 2020, Moore hizo una reflexión sobre sus tres maridos: “Creo que es un proceso, para no sonar a cliché, pero en realidad es un proceso de aprender a amarte a vos misma, aceptando quién sos tal como sos” y agregó: “Cambié tantas veces una y otra vez para adaptarme a lo que pensé que alguien más quería... Estamos condicionados a trabajar para ser deseados, pero se supone que no debemos tener nuestros propios deseos”.

El mensaje de Scout Willis

“Esperaba un poco de amor y compasión, realmente NUNCA podría haber anticipado la profundidad y amplitud del amor que recibimos como familia”, escribió Scout en una emotiva publicación de Instagram poco después de que dieran la noticia del retiro de la actuación de su padre.

“ Fue tan surrealista compartir algo tan personal. No sabía cómo sería recibido, siempre hay una incógnita cuando se comparte algo tan vulnerable con el mundo. Ayer vi cuánto amor, energía y oraciones se enviaban a mi papá y me emocioné de una manera que me hace llorar mientras escribo esto. Estoy muy agradecida por el amor, estoy muy agradecida de escuchar lo que mi papá significa para ustedes ”, expresó.

La carta de agradecimiento llega dos días después a que la familia diera a conocer el diagnóstico del actor quien, a raíz de la afasia, decidió alejarse de la actuación. “A los asombrosos seguidores de Bruce, como familia queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentado algunos problemas de salud y que recientemente recibió un diagnóstico de afasia, una condición que está perjudicando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esta situación, y después de mucha consideración, Bruce decidió dar un paso de la carrera que significa tanto para él”, dice el mensaje con el que hicieron el anuncio formal.

La noticia tomó a Hollywood por sorpresa: muchos colegas se mostraron conmovidos y otros, como Rob Gough, quien terminó de rodar American Siege con Willis en noviembre, hablaron de sus cualidades. El actor dijo que estaba “honrado y bendecido” por haber tenido la oportunidad de compartir tiempo con el intérprete de Duro de matar. “Era tan amable y dulce”, dijo y aseguró que solo estar en el set con él fue “memorable y sorprendente”.