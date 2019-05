Sol Pérez se cruzó al aire con Cristian U: "Yo sufrí acoso de su parte"

Sol Pérez se enojó al aire al ver a Cristian U en un móvil Crédito: Instagram

15 de mayo de 2019 • 16:08

La Justicia condenó al exparticipante de Gran Hermano Cristian U a dos años de prisión en una causa por lesiones ocurridas en 2016, y esa fue la razón por la cual lo entrevistaron en Involucrados. Al tiempo de estar hablando con él, el conductor del programa, Mariano Iúdica, advirtió que Sol Pérez tenía "mala cara" y le preguntó qué le pasaba. "Yo no quiero hablar con él, sufrí acoso de su parte mientras trabajaba en Combate y no me pasó sólo a mí. A mi compañera Estefanía Berardi le pasó lo mismo y salió a denunciarlo", dijo la modelo.

"Es insoportable esta mina, no te banca nadie en las casas con lo que gritás, no se puede hablar con vos", le contestaba Cristian mientras se sacaba la cucaracha en clara alusión al tono de voz de la vedette. Pero ella insistió sobre una denuncia que ya había realizado hace algunos años: "Yo no lo nombré nunca, no lo iba a contar, sólo dije que había sufrido acoso en Combate y él solito saltó a responder 'es Sol Pérez, por favor, ¿quién le va a creer si es Sol Pérez?'. Pero no me pasó a mí sola, otras compañeras vivieron situaciones parecidas. Por eso, no quiero hablar con él".

Lejos de bajar las tensiones, el enfrentamiento fue una escalada ascendente de violencia y acusaciones. "Basta de usar este tema serio que les pasa a las mujeres, dicen cosas en la televisión, dicen que van a ir a molestar a la Justicia, vayan, hagan la denuncia, presenten las pruebas, hagan algo pero después no hacen nada porque es todo mentira, no tienen nada. No rompan más las p.... Decís que no te gusta el quilombo pero lo hacés", replicó el actor para la sorpresa de Iúdica que aseguraba no estar al tanto de la situación.

"Hagamos una cosa Cristian, venite mañana al piso y charlamos tranquilos, ¿podés venir?", propuso el conductor. "Yo no tengo problema, mañana estoy ahí", dijo el ex Gran Hermano.

Pero Sol dejó bien clara su postura. "Ya aviso que mañana no vengo. Ahora hablo con el canal para pedir el permiso que corresponda pero al programa no vengo", advirtió.