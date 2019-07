Soledad Silveyra: "Tenemos que pensar qué país queremos para nuestros hijos"

La actriz fue entrevistada por Laurita Fernández en Cortá por Lozano

Verónica Lozano se tomó unos días de vacaciones y Laurita Fernández la reemplaza esta semana en Cortá por Lozano, el ciclo que conduce por Telefe. "Si algo falla, tengo una buena técnica: finjo un desmayo. Y funciona", bromeó la actriz y bailarina al inicio del programa. Se la vio segura, bien informada, alegre. Y de esa misma manera recibió a Solita Silveyra , a quien conoce de "Bailando por un sueño", cuando la actriz era jurado y Laurita se lucía como bailarina. El tiempo pasó y ahora disfrutaron de una entrevista.

"Llegué a las tres de la mañana de General Belgrano, Córdoba, donde hicimos funciones de Cartas de amor, con Facundo Arana", arrancó Solita que está de gira con la obra, de jueves a domingos. También está filmando una película de Saula Benavente, con la francesa Dominique Sandá.

"Soy una mujer sumamente curiosa y turística y me encanta recorrer nuestro país. Quiero hacer todos los teatros de la provincia de Buenos Aires. Quiero sacar un libro y contar historias sobre esos teatros. De gira se aprende muchísimo, yo pregunto todo: de política, médicos, educación. Y comparás una provincia con otra", contó. "Muero por ver los debates entre políticos porque me interesa saber qué dicen. Necesitamos reformas pero lo que me preocupa es la gente que se cae del sistema, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que pensar qué país queremos para nuestros hijos. Es muy doloroso ver que los sueños se pierden, cada vez más".

La actriz también recorrió un poco su historia. "Mi caso es particular. Mi familia se quedó en la ruina cuando tenía 12 años y salí a trabajar. A los 15 ya había comprado todos los muebles de mi casa. De alguna manera fui madre de mi madre y salí adelante gracias a mi abuela, que me contuvo". Dijo, además, que a pesar de haber empezado a trabajar muy joven no sufrió abusos. "Cuando escucho tantas denuncias me digo que viví en Disneylandia. Me sentía cuidada y protegida. Qué privilegio. No me pasó, no lo he vivido, ni acoso, ni propuestas indecentes. Siempre fui una mujercita con decisión, muy firme, sabiendo lo que quería, conociendo mis derechos".

Y explicó que está trabajando mucho porque después de ser jurado durante tres años de "Bailando por un sueño", necesitó recuperar a la actriz. "Porque la descuidé y a ese instrumento hay que afinarlo, cuidarlo. Después del Bailando fue como un empezar de nuevo y lo viví muy bien y con alegría. Porque más allá del éxito y el fracaso, hay que seguir aprendiendo. Nunca me gustó que me llamaran diva. Yo miro las estrellas y fui formada con una ideología cristiana, sin creérmela jamás, teniendo conciencia del otro. Siempre fui humilde y sé que esta profesión no es fácil. Tuve maestros maravillosos, con otros valores. No pasaba todo por la fama, en ese momento".

Por otra parte, contó que ella misma se hizo llamar Solita. "Tenía un disco de pasta que de un lado tenía el tema 'Solita y sola' y del otro, 'La farolera'. Y mi mantra era esa canción. Toda la vida traté de moverme con mucho donaire".

Finalmente, Solita recordó a China Zorrilla. "Fue mi maestra y mi segunda madre. Ella y mi abuela están en mi mesita de luz. Me hacía reír mucho y era una aventura estar con ella". También contó que está aprendiendo a aceptar el paso del tiempo. "Soy cada vez menos coqueta. Tengo una edad en que ya no me importa ponerme un poco de botox. Estoy tratando de aceptar el paso del tiempo. No quiero perder mis expresiones", aseguró.