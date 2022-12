Soltero en Navidad: Harry Styles pasó las fiestas junto a su madre y su hermana, tras su separación de Olivia Wilde

escuchar

Dicen que siempre es bueno volver al lugar que te vio crecer. En medio de su exitosa gira musical y su separación de Olivia Wilde, Harry Styles regresó a su casa de Inglaterra para pasar la Navidad en familia. Si bien el cantante no publico nada en sus redes sociales, su madre, Anne Twist, fue la encargada de revelar la intimidad del festejo a través de una serie de instantáneas en su cuenta de Instagram.

“Navidad 2022″, escribió la mujer de 55 años junto a una serie de emojis alusivos a la fecha y algunas postales que mostraban la ambientación del hogar, el árbol navideño decorado con adornos y oropel drapeado, y la mesa de Nochebuena. Sin embargo, la imagen que más conmovió fue una en la que está posando junto a sus hijos, Harry y Gemma y el novio de la joven, Michal Mlynowski.

Súper abrigados con camperas inflables, camisetas térmicas y gorros de lana, el cuarteto posa sonriente y abrazado ante la selfie de Anne en un paisaje de campo. Una imagen que claramente da cuenta de lo mucho que se extrañaron y de la felicidad que les provocaba pasar estas celebraciones juntos.

Harry Styles posando junto a su mamá, su hermana y su cuñado mientras daban un paseo

“¡Es Navidad!”, comentó su hermana Gemma, insinuando la alegría que sentía por el regreso de su hermano al Reino Unido. Y mientras la mayoría de los usuarios de Instagram le agradecía a la madre de Harry por compartir tan bello momento, otros expresaban la emoción que les generaba ver cierta postal: “Harry está en casa. Muy feliz por vos”, escribió una seguidora, al tiempo que otra advirtió: “Mis ojos están llenos de lágrimas”.

Y si bien Harry no compartió nada de sus festejos en familia en su cuenta, el ex One Direction si se tomó unos minutos para reflexionar sobre lo que significó este año para él. “ 2022 cambió mi vida. No puedo comenzar a agradecer a todos ustedes que me apoyaron a través de esto, nunca lo olvidaré. Espero que tu fin de año esté lleno de felicidad y calma. Los amo a todos. Te veo el próximo año. H. ”, escribió junto a una foto suya arriba del escenario en blanco y negro.

Entre tanta reflexión y agradecimiento, el compositor de “As it was” -que tuvo un año increíble con el estreno de No te preocupes, cariño y agotó entradas con su Love On Tour- evitó hacer referencia a su vida sentimental que, por cierto, sufrió algunos altibajos en el último tiempo.

Es que luego de dos años y algunas polémicas, su romance con Olivia Wilde se esfumó como por arte de magia. “No hay mala onda entre ellos. Harry no dejó a Olivia, o viceversa”, le dijo una fuente a Page Six confirmando la ruptura a mediados de noviembre.

“Esta es la relación más larga que ha tenido Harry, por lo que claramente tienen un vínculo especial”, agregó el testigo mientras daba pistas sobre el verdadero motivo que los había distanciado: “Están en un descanso. Es imposible tener una relación cuando él está en todos los continentes el próximo año y Olivia tiene su trabajo y sus hijos”, explicó en referencia a los niños que la cineasta tuvo con su ex, Jason Sudeikis.

Es cierto que desde un principio su romance dio que hablar. La diferencia de edad entre ellos (él tiene 28 y ella 38), una supuesta infidelidad de ella a su entonces marido y los conflictos que este inesperado amor trajo en el set del film No te preocupes, cariño los llevó a estar en el ojo de la tormenta en más de una oportunidad.

Una de las primeras salidas públicas de Harry Styles y Olivia Wilde en Nueva York. TIDNY-576

Es que, según dicen, la pareja se habría conocido en el rodaje de esta película dirigida por Wilde y protagonizada por Styles y Florence Pugh cuando aún la cineasta seguía casada con Sudeikis, con quien estuvo casi diez años. A este comienzo polémico, se sumó el enfrentamiento entre ella y la actriz del film que, en reiteradas ocasiones, manifestó que tuvo que hacerse cargo de las tareas de la directora, ya que esta solía ausentarse varias horas con su nuevo novio.

Hoy, la pareja ha decidido tomar caminos separados pero, al parecer, en muy buenos términos. Y mientras Harry optó por volver a sus raíces y refugiarse en sus afectos para pasar esta fecha tan especial del año, Olivia eligió pasar una Navidad mágica junto a sus hijos en Disney; el lugar donde los sueños se hacen realidad.

LA NACION