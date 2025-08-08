Sunday Rose, la hija de Nicole Kidman que odió una regla impuesta en su crianza y sueña con una carrera como modelo

La maternidad nunca ha sido un tema sencillo para Nicole Kidman. La actriz adoptó dos hijos durante su década de matrimonio con Tom Cruise y sufrió dos abortos naturales durante esa relación: en 1990, con 23 años y recién casados, y en 2001, con 34, mientras se divorciaban. “No se habla lo suficiente de la pérdida por un aborto natural. Es un dolor inmenso para muchas mujeres”, decía la intérprete en 2018 a la revista Tatler. Mantiene además una relación complicada, casi nula, con Isabella y Connor, quienes prefirieron quedarse con el protagonista de Misión imposible tras la separación y que practican la Cienciología, culto en el que Kidman es considerada una persona enemiga. Con su segundo marido, el cantante Keith Urban, tiene dos hijas: Sunday Rose, nacida en 2008, y Faith Margaret, nacida en 2011 por vientre de alquiler. Tras estas experiencias, no es difícil entender que Kidman y Urban sean los padres cautos y puede que estrictos que han sido con sus hijas, a quienes han educado desconectadas de la tecnología. “No tienen celular y no les permito usar Instagram”, relataba la actriz en 2019 a Vanity Fair, reconociendo que eso le convertía en “una madre poco popular”.

¡La manzana no cae lejos del árbol! Nicole Kidman junto a Sunday Rose, en la red carpet de Her Time, un evento de la Casa Omega en Paris

Pero el tiempo pasa también en el hogar Kidman-Urban. Tanto que Sunday tiene ya 17 años y, sobre todo, tiene Instagram y ha protagonizado su primera portada de revista. En el perfil @sundayrose, sin presencia de apellidos que la delaten (aunque sea un secreto a voces de quién es hija), la mayor del matrimonio publica desde octubre de 2024, fundamentalmente, sus trabajos como modelo y su nueva portada. La fecha de estreno no es casualidad, coincide con el que es uno de los momentos más importantes de su hasta ahora breve carrera profesional: ese día de principios de octubre, con 16 años, Sunday Rose Kidman Urban desfiló por primera vez.

Lo hizo durante la Semana de la Moda de París, en el desfile de Miu Miu, junto a celebrities como Willem Dafoe, Alexa Chung, Cara Delevingne y Hilary Swank, y con su madre allí para apoyarla. Una vez acabado el show, Kidman le confesó a The Hollywood Reporter que Miuccia Prada estaba encantada con la presencia de su hija Sunday en el desfile: “La quiero”, contó la progenitora que le había dicho la directora de la firma italiana.

El esperado debut en la pasarela

Tras su debut en la pasarela, en la que Sunday desfiló con un vestido blanco sin mangas, calcetines negros hasta la rodilla y zapatos negros de tacón abierto, la hija de la actriz y el cantante hablaba para las cámaras de Vogue. Contó que había “esperado ese momento durante mucho tiempo” y que “cuando la oferta por fin llegó fue muy excitante”. La mayor de Kidman reconoció además que el reto le había “estresado mucho” y que al final todo el mundo había sido “muy simpático” con ella; en definitiva, la reacción más natural de una adolescente que ve cumplido su sueño, sobre todo teniendo en cuenta que entonces las apariciones públicas de Sunday Rose no llegaban a contarse con los dedos de una mano.

Antes de octubre de 2024 y de su estreno en París, tan solo había asistido a un par de eventos relacionados con la moda, siempre de la mano de su madre. Fue poco antes, en junio del mismo año, cuando se la vio con Kidman en el desfile de alta costura otoño/invierno 2024-2025 de Balenciaga —durante la Semana de la Alta Costura de París—, al que las actrices Naomi Watts y Maya Rudolph también llevaron a su prole adolescente en una especie de rito iniciático. Algo más tarde, en agosto, Sunday acompañó a su madre a otro evento de la firma Omega en París.

Previamente a estas exclusivas citas con la moda, Sunday había cumplido con su papel de hija de famosa en otra fiesta pública, cuando en abril de 2024 el American Film Institute (AFI) homenajeó a Nicole Kidman con su premio a la Trayectoria y la familia al completo, incluida una sobrina, se vistió de gala y posó sonriente ante la prensa. Cuando esa noche a la protagonista de Dogville le preguntaron por la presencia de sus hijas, declaró: “Están aquí para apoyarme, son muy, muy comprensivas e increíblemente amorosas”, para a continuación reconocer que lo que realmente les hacía ilusión a Sunday Rose y Faith era la fiesta que habían organizado para después.

De izquierda a derecha, Keith Urban, Sunday Rose Kidman Urban, Faith Margaret Urban, Sybella Hawley y Nicole Kidman, en la gala de entrega del premio AFI a la Trayectoria Profesional a Nicole Kidman, celebrada en el Dolby Theatre, el 27 de abril de 2024 en Los Ángeles, California

Lejos habían quedado ya entonces aquellos tiempos en los que la ganadora del Oscar hablaba de las aficiones de sus pequeñas, cuando Faith tocaba el violín y Sunday el piano, además de experimentar con el cine: “Ha hecho una pequeña película en el iPad con sus amigos. Es solo una fase”, decía a Vanity Fair en 2019. Kidman, consciente de que cualquier cosa que le impongas a un niño puede tener un efecto contraproducente, comentaba a la revista: “No puedes orientar a los niños hacia nada. Me he dado cuenta. Puedes empujarles un poquito, pero la motivación es algo duro. Quiero decir, nadie me obligó a ser actriz; si acaso, trataron de desanimarme”.

Mucho después, en una entrevista que Victoria Beckham le hizo para Vogue Australia en agosto de 2024, hablaba así de su hija mayor, que ya había manifestado su interés por la moda y acababa de estar con ella en el desfile de Balenciaga: “Está a punto de cumplir 16 años y le dije que cuando los cumpliera podía venir a una pasarela. Llevaba mucho tiempo queriendo ir (...). Y eso fue todo. Yo digo que no, que ya basta. Es un tira y afloja”.

“La carrera de mis sueños”

Un pulso perdido ya para Kidman, a la vista de la entrevista de su hija para Nylon. Sunday Rose, que en la conversación con la revista publicada este 6 de agosto ya avisa de que le interesa el cine como realizadora, habla sobre cómo rebusca en el armario de su madre, de los consejos que le dio Cara Delevingne sobre modelaje y de que compagina la moda con los deberes. Cuenta también que el interés por modelar le viene de cuando era pequeña, cuando absorbía todo en las sesiones de fotos de su madre, a las que solía asistir. Y que medita antes de salir a la pasarela.

Para tranquilidad de sus padres, la joven también habla de cómo ellos la han mantenido con los pies en la tierra: “Hay dos reglas importantes [en su casa]. La primera era que no podía explorar ningún tipo de trabajo en el mundo de la moda hasta los 16, y la segunda que la escuela siempre tiene que ser lo primero, lo que al principio odiaba, aunque la verdad es que me alegra mucho tener estas reglas porque me ayudan a tener una buena actitud”. Además de en la industria de la moda, Sunday asegura estar interesada en seguir estudiando: “Tengo varios intereses que me gustaría explorar en la universidad. De hecho, el cine ha sido la carrera de mis sueños desde que tenía 5 años, así que espero poder estudiarlo”.

Si el camino de la hija mayor de Nicole Kidman y Keith Urban está en la pasarela o detrás de una cámara está aún por ver. Si es algo más que una nepo baby teniendo suerte, algo por demostrar. Mientras, parece, sus padres seguirán agarrando su mano: “Ojalá podamos ayudarla a mantener un equilibrio a pesar de todo”, declaró el cantante en una entrevista tras el debut de su hija con Miu Miu. “Ojalá se beneficie de tener dos padres que saben de la fama. Es todo un reto”.