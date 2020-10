Susana Giménez no logra domar a su perra Rita

Susana Giménez y su perra Rita, la "indomable" Crédito: Captura

7 de octubre de 2020

"Como ya saben, Rita (mi perra más bebé) es más loca que Thelma en su peor momento! Es súper cariñosa y amorosa pero hiperactiva, muy atropellada e imparable. Se sube a la cama a toda velocidad cuando estoy tomando el desayuno y tirando todo a su paso, me salta en dos patas arañándome toda cuando me ve por primera vez cada día. Se sube y se baja del carro mil veces a toda velocidad arrasando con lo que sea. Como no puedo dominarla a @patogimenez se le ocurrió invitar a una amiga que adiestra perros para que nos de unos consejos. No sé si vamos a lograr domarla, pero por lo menos lo intentamos", escribió Susana Giménez en su Instagram y lo acompañó con un video ilustrativo.

¿Qué pasa con Rita? Recordemos que a principios de la cuarentena Susana adquirió una perra raza vizsla, su favorita. Se armó un gran revuelvo porque la acusaron de devolverla a los pocos días. Y lo cierto es que Susana la llevó otra vez al criadero para que la educasen, pues la perra era muy cachorra y la "volvía loca" con su hiperactividad. Al mes, Rita regresó a la casa de la diva y el reencuentro fue encantador. Cuando viajó a Punta del Este, en mayo pasado, Susana se llevó a Rita para que disfrute del enorme parque de La Mary junto a sus otros tres vizsla: Thelma, Beto y Kika. Pero Rita seguía siendo muy traviesa y, sin querer, provocó una caída de Susana, que se lastimó el codo, estuvo en rehabilitación durante varias semanas y hasta regresó a Buenos Aires para ser operada por su traumatólogo de confianza, el doctor Druetto.

Sin embargo, Rita sigue siendo tan inquieta y atropellada como al principio, por lo que Susana busca consejos de adiestradores. Ella cuenta que sus perros la aman y los festejos, al verla llegar, son exagerados. "El secreto está en no bajarse de la camioneta hasta que se calmen y después llevarlos a pasear. Ya lo tengo todo estudiado", contó alguna vez. Pero parece que deberá tomar más medidas para calmar a Rita.