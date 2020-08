Susana Giménez salió a pasear y se olvidó el barbijo

Susana Giménez y su relación con el barbijo: "Lo odio porque se me clava en la cara" Crédito: Capturas

Instalada en Punta del Este, Susana Giménez disfruta de la libertad de movimiento y la flexibilización de la cuarentena que hay en Uruguay. Al igual que en muchas partes del mundo, el uso de barbijos en el país vecino es obligatorio, algo que no le gusta mucho a la diva. A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió un divertido intercambio de palabras que tuvo con su hermano, Patricio, durante una salida por la ciudad costera.

"Salimos sin barbijo", dice la rubia al darse cuenta de que caminaba por la calle sin utilizarlo. "¿Y lo buscamos?", le pregunta Pato. "Si, no se puede salir sin. Odio el barbijo porque se me clava en la cara", admite con su sinceridad habitual.

"Te quedan lindas las orejas", bromea su hermano. "Vos sabés que me lavo las orejas siempre cuando vuelvo de la peluquería, y el otro día pensaba... ¿qué me salió atrás? ¡Y es del elástico!", le cuenta Susana, que se sorprende al mirar al hombre que ya tiene puesto un barbijo. "¡Pero vos tenés! ¿De dónde sacaste ese bordó?", quiere saber. "Si, yo tengo. Me lo traje de Buenos Aires", le responde el músico. "Es horrible el tuyo, tenés verde, bordó, celeste...", critica Giménez mirando el atuendo de su hermano Patricio.

Los hermanos Giménez están compartiendo estos días de pandemia juntos. Hace una semana, también a través de Instagram, la rubia le mostró a sus seguidores como se divierte junto a sus perros.

Susana llegó a Uruguay en el mes de mayo, a las pocas horas sufrió un accidente doméstico que le movió de lugar los huesos del brazo por lo cual tuvo que tener inmovilizada la zona con yeso. En plena recuperación, no duda en quejarse por los dolores mientras realiza los trabajos de rehabilitación kinesiológica.