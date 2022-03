Susana negó haber dicho que Wanda era su sucesora, confirmó su regreso y habló de Mirtha y Tinelli

Susana Giménez regresó al país en un viaje fugaz, y durante esa breve estadía, se hizo un tiempo para ir al teatro a ver Inmaduros, la obra de Juan Vera y Daniel Cúparo, protagonizada por Adrián Suar, Diego Peretti, Patricia Echegoyen, Fernanda Metilli, Jessica Abouchain, Carla Pandolfi, y con voz en off de Andrea Politti.

Cuando salía del Teatro El Nacional, la diva fue sorprendida por las cámaras de Intrusos, a quien le hizo la primera revelación de la noche. “No es cierto, yo jamás dije eso” , le respondió al cronista Rafa Juli cuando le preguntó si era verdad que le había dicho a la propia Wanda Nara -tal cual ella afirmó en sus redes- que era su sucesora. “Lo habrá dicho a modo de broma”, explicó la diva y agregó: “Nadie quiere tener una sucesora”, cerró.

Luego, habló largamente con el cronista de Socios del Espectáculo, el programa de eltrece y se refirió a su regreso a la televisión, su relación con Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli y su tristeza por la muerte de Gerardo Rozín..

“ No sé cuándo voy a empezar, lo voy a saber ahora que llegué ”, dijo cuando le consultaron la fecha en que regresará efectivamente a la pantalla chica. “Por ahora voy a charlar. El lunes vienen todos y tenemos un almuerzo en el canal [Telefe] y con los de Paramount”, adelantó sobre las negociaciones que mantiene con la señal y la plataforma de streaming

Susana también mencionó su reciente regreso a la ficción. “En tele hice una participación en Porno y Helado, que es para adolescentes, divertida para ellos”, dijo haciendo referencia a la serie que se estrenó esta semana en Amazon Prime Video.

Por último, Susana habló sobre su amistad con Legrand y con Tinelli. “¿Mi relación con Mirtha? No puede ser mejor, la amo con toda mi alma. Marcelo me llamó para mi cumpleaños, que hace mucho que no hablábamos”, reveló antes de que le consultaran por el fallido vivo de Instagram que realizó desde su cuenta en donde criticaba al conductor de ShowMatch. “No era él, era de otro Marcelo”, dijo entre risas.

Susana Giménez fue a ver la obra de Adrián Suar y Diego Peretti

Antes de retirarse, la diva no pudo evitar mencionar a Gerardo Rozín. “Estuvo en mi programa y yo estuve en el de él. Era muy cariñoso, muy jovial, muy lindo. Saludo a la familia, un gran abrazo, porque era un hombre tan joven... Deben estar muy mal”, culminó.

A pesar de tener una reunión programada con el canal, la diva tendrá un tiempo para pensar cual será su próximo movimiento mientras descansa en su casa de Miami. “Me quedo unos días acá, el martes me tengo que ir a Estados Unidos”, adelantó.

La estrella regresó a la Argentina el 11 de marzo en un vuelo privado procedente de Punta del Este para atender varios compromisos laborales. La diva aterrizó en Aeroparque y confirmó frente a los fotógrafos que su viaje era por muy poco tiempo.

Susana Giménez y su pequeña participación en la serie de Martín Piroyansky, Porno y Helado Amazon Prime

Giménez participará en un evento organizado por Telefe y Paramount que incluirá una “blue carpet” y contará con la presencia de otras figuras como Marley, Benjamín Vicuña, Luciano Castro y Soledad Villamil. El exclusivo encuentro tendrá lugar el lunes en San Isidro.

La diva estuvo por última vez en la Argentina en febrero, cuando le tocó despedir a Jorge “Pet” Figueroa, su histórico productor fallecido a los 82 años a causa de complicaciones derivadas de una cirugía estomacal. Susana voló de urgencia en ese momento, cuando supo que su amigo estaba grave. Luego de participar de los funerales de su amigo, Giménez partió hacia La Mary, su chacra de Punta del Este, seguramente tratando de buscar sosiego para transitar su dolor por la pérdida de su amigo en la soledad de su enorme casa de campo.