Suspendieron a Nancy Pazos, tras la entrevista de Mariana Brey a Javier Milei y se filtraron las razones de Telefe

Nancy Pazos explicó los motivos por los que ayer decidió ausentarse de A la Barbarossa ( Telefe ), donde emitieron la entrevista que Mariana Brey, otra de las panelistas del programa, le hizo al presidente Javier Milei. De acuerdo a lo que dijo la periodista al aire de El amor es más fuerte, el ciclo que conduce en Radio 10, las razones por las que prefirió no estar presente fueron por una cuestión de “incomodidad” y de no querer convalidar lo que consideró “más una publicidad que un reportaje”.

“Me encontraba con una situación muy concreta que era que el programa de Georgina [Barbarossa], a quien adoro, admiro, respeto y quiero, iba a ser en gran parte un reportaje al presidente de la Nación. Yo no lo había visto, pero sabiendo lo previo que tiene que ver con que Presidencia te exige poner las cámaras, te mandan el material editado, y teniendo en cuenta que el reportaje no era al programa, sino a una periodista del programa, Mariana Brey, había un montón de cosas que estaban reñidas con lo que son mis reglas periodísticas ”, expresó Pazos ayer por la mañana durante su descargo al aire de Radio 10.

El descargo de Nancy Pazos en la radio tras su ausencia en A la Barbarossa

“Yo en la tele no hago tanto de periodista, la tele es un show. Si yo hubiera sido productora del programa, quizá también hubiera incentivado esa nota de la que además estaba todo el mundo muy pendiente”, sostuvo y aprovechó para deslizar que los resultados obtenidos no habían sido los esperados. “No tanto por el rating, porque tampoco fue guau, de hecho, hemos hecho picos de rating más altos que los que hizo hoy el programa con otros temas . Pero obviamente que había interés”, apuntó.

“No fui al programa de televisión básicamente por un problema mío de incomodidad y de no querer meter la pata , ¿queda claro? De no querer escupir para arriba”, remarcó la periodista.

Asimismo, hizo un mea culpa por tener que llegar al punto de ausentarse de su trabajo: “Obviamente que intentaron por todos los medios que yo fuera porque era mi responsabilidad; la verdad que debo asumir la responsabilidad de no estar a la altura, de no poder diferenciar una cosa de la otra".

En ese sentido, explicó: “Iba a terminar haciendo cagadas y no lo quise hacer porque obviamente respeto mucho el lugar donde trabajo. Lo hago con libertad , pero bueno, como ya me pasó cuando hablamos del tema cripto dando a conocer lo de mi hijo [el joven invirtió en la criptomoneda $LIBRA], yo me conozco y sé donde me aprieta el zapato. Entonces, consideré que estar en vivo opinando sobre ese reportaje, que en otro momento los he calificado de cualquier otra cosa menos de reportaje , y con este me pasa lo mismo. O sea, básicamente cuando te eligen como interlocutor es por algo”.

“Si ustedes me preguntan a mí, fue más publicidad que reportaje“, sentenció sobre la labor de su compañera con el presidente Javier Milei. “Y decir esto en el mismo programa donde se estaba haciendo [el reportaje] no estaba bien. Para mí, ser sincera conmigo misma, y por ende poder hablar sueltamente en los medios en los que estoy, es fundamental. Así me pasa todos los días en Telefe, como me pasa acá [en la radio]. Tengo una libertad absoluta para opinar y eso se agradece muchísimo”, continuó en su descargo.

Por último, Nancy Pazos confirmó la sanción que le aplicó Telefe por ausentarse del programa del lunes: “Es cierto que el canal me pidió que no esté durante toda la semana . Así que no voy a estar, voy a volver el próximo lunes como si nada; espero”.