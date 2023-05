Tamara Pettinato habló sobre la salud de su hermano Felipe, a un año de la tragedia que lo tuvo como protagonista

escuchar

A un año de esa noche trágica en el departamento de Felipe Pettinato en el barrio de Belgrano, donde a raíz de un incendio falleció el neurólogo Melchor Rodrigo, Tamara Pettinato habló sobre el estado de salud de su hermano que, desde ese entonces, se encuentra internado en una clínica psiquiátrica para tratar sus adicciones.

“ Nadie en la familia está contando que se cumple un año. Vamos llevando el tratamiento adelante, como siempre. Intento no pensar todo el tiempo cómo fue ese día, seguimos adelante ”, dijo este jueves al mediodía Tamara Pettinato en una nota con Intrusos. Respecto a cómo se encuentra su hermano, la panelista de radio explicó: “Él está bien, está en la etapa donde sale algunos días, y otros en los que duerme en la clínica. Ahora cumple un año ‘limpio’”.

Tras confesar que siempre tuve fe en la recuperación de su hermano, la hija de Roberto Pettinato aclaró: “Uno nunca se rinde, pero tampoco es algo para festejar. Es una enfermedad crónica, de por vida, no es que pasa un año y decís: ‘Listo, está todo bien, ya está curado, que siga adelante’. Es algo que es de por vida, entonces lo llevás con prudencia. Es una alegría con prudencia”.

“Estamos tranquilos, él también lo está. Fue lo que expresó y que yo subí a mis redes con su permiso... Ahí él también hace un análisis de cómo estaba hace un año y cómo está ahora, pero bueno, es ‘solo por hoy’, como dice el lema”, concluyó.

Tamara se refería al sentido mensaje que su hermano Felipe escribió hace apenas dos semanas con motivo de su cumpleaños número 30. “Hoy cumple 30 años uno de mis ídolos: mi hermanito Felipe Juan. Alguien que me enseña desde que nació que ser diferente está igual de bien que ser uno más. Alguien que no se dejó destruir por el bullying (cosa que todavía le hacen, incluso desde los medios), aunque estuvo muy cerca de perder su batalla”, expresó la expanelista de Cortá por Lozano en su cuenta de Instagram.

Tamara Pettinato compartió en su cuenta de Instagram el mensaje de su hermano Felipe en el día de su cumpleaños número 30 Instagram / @tamarapettinato

“Hoy pelea por salir adelante y los que lo amamos y conocemos su sufrimiento no lo vamos a dejar solo”, continuó la hija de Pettinato y luego añadió: “Comparto sus palabras de hoy (con su permiso) porque sé que pueden ayudar a otros que sufren adicciones o padecimiento mental. Feliz cumple, Felipe Pettinato. Te amo. Fuerza y adelante”.

En la publicación, Tamara Pettinato subió una foto de un primer plano de Felipe de pequeño, y luego otra imagen de Felipe más actual con un texto escrito por el propio joven, que comenzaba así: “Mi mamá me mandó esta foto de mi cumpleaños con mi hermano y sobrino, para recordar cuán agradecido debo estar hoy, un año después”.

A continuación, Felipe entraba en la parte más íntima y cruda de su mensaje: “ Las drogas se habían apoderado de mi vida. No podía vivir con ellas ni sin ellas. Fue muy triste cómo decidí a último momento prender el teléfono y aceptar juntarme con mi familia, después de haber dormido tres días y con una nueva megadosis de por medio. Me apena verme a los ojos y recordar que había perdido la esperanza, no podía elegir, pero creía que iba a morir drogado. Le pedía perdón a mi hija. Pero hoy elijo vivir limpio, se lo puedo demostrar, ya no vivo de la culpa sino del amor ¡Gracias!”, remató con el emoji de una torta de cumpleaños.

En una siguiente foto, también enviada por Felipe, se lo veía al joven junto a otra persona y un texto que daba una grata noticia: “Gracias a Eira hoy comparto 11 meses y 11 días limpio de alcohol y drogas. Acá, con su director fundador, Luis Marchioni”, escribió agradecido con esta clínica de Tortuguitas donde se está rehabilitando.

La noche fatídica

Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo

La noche del lunes del 17 de mayo del año pasado, el departamento 22 F de la calle Aguilar al 2300, en Belgrano, fue el escenario de un confuso suceso que culminó en la internación de tres personas y la muerte de una . Fueron muchas las cosas que se dijeron sobre el origen del fuego, sobre lo que sucedía en el lugar al momento en el que se desató el incidente y del vínculo que unía a Felipe Pettinato -dueño del inmueble- y el neurólogo Melchor Rodrigo -víctima fatal-. Sin embargo, las certezas quedaron reservadas para la familia y la Justicia.

Luego de escuchar los dichos de Tamara Pettinato, el panel de Intrusos contó que hay mucho hermetismo en la causa judicial y que, en este momento está paralizada. “Yo hablé con su hermano y tienen a su padre de casi 100 años internado y grave. Lo que quieren es justicia. No pueden creer como para la familia se relativiza la situación. Ellos sostienen que a Melchor lo mató Felipe”, reveló Karina Iavicoli.

Ante sus dichos, Guido Zaffora advirtió que hoy en día la causa está frenada y explicó que Felipe está en carácter de testigo. “A partir de esta situación clínica podría pasar a estar imputado, que eso es lo que quiere la familia. Él nunca llegó a declarar”, dijo el periodista.

LA NACION