Tamara Pettinato reveló cómo vive las repercusiones de su nuevo programa y de qué manera lidia con el hate en las redes

Tamara Pettinato regresó a la televisión tras la controversia generada por su polémico video con el expresidente Alberto Fernández en el despacho de la casa de Gobierno. La panelista, conocida por su participación en diferentes ciclos, asumió ahora un rol protagónico con un programa propio llamado Decime algo lindo (DAL).

En diálogo con Mujeres argentinas (eltrece), la mediática brindó detalles de las repercusiones de su nuevo proyecto. También habló del video que se viralizó en enero de 2022 y que marcó un punto de inflexión en la exposición pública de la panelista, que sigue siendo duramente criticada por la grabación.

Tamara Pettinato en su nuevo programa, Decime algo lindo

La propia conductora le explicó a María Belén Ludueña que el latiguillo “Decime algo lindo”, la expresión que el expresidente le dijo a Pettinato en el citado video, se convirtió en su “frase de cabecera”. También, en lo que más le dicen en redes sociales desde hace un año, así que decidió apropiarse de ella y usarla a su favor para bautizar a su nuevo ciclo.

Tamara Pettinato con Alberto Fernandez

“¿Cómo fue que lograste capitalizar lo que pasó?", le consultó Ludueña. “Me llamaron de Canal 9 y me hicieron la propuesta. Ellos me propusieron el nombre, yo también lo había pensado como chiste. Hace un año que es la frase que más escucho y la que más me escriben como ataque, pero ahora es el nombre de mi programa”, destacó Pettinato.

Tamara Petinatto rompió el silencio sobre los videos polémicos

A la hora de rememorar el escándalo que conllevo la viralización de su video con Alberto Fernández y el hate que despertó en las redes, Pettinato recordó: “Fue un shock muy grande cuando vi el video. Primero pensé que era un chiste, que era imposible. Después lo vi y dije sí, es posible y ya no había cómo atajarlo (...). No me acordaba que existía ese video y no me esperaba que años después esto sucediera”, expresó.

“El primero en putearme”

“¿En algún momento fuiste víctima de los trolls del presidente?“, indagó la conductora de Mujeres argentinas, en referencia a los seguidores en las redes del actual primer mandatario, Javier Milei. ”Sí, sigo siendo", respondió Tamara Pettinato, y sin perder la sonrisa, continuó: “Soy una gran alquilada de que me puteen en redes. Nunca había vivido algo semejante como hace un año cuando salió mi video”.

Más tarde, la panelista y conductora se refirió directamente al lider libertario: “El primero en putearme fue el presidente. Fue el primero en decir que era prostituta, que tenía asociación ilícita, tiró un montón de barbaridades que abrió a que todo ese tipo de gente como Dan y sus seguidores me ataquen”.

“¿Pensas que en algún momento se va a olvidar?“, apuntaron desde el panel de Mujeres argentinas. “No pretendo que se olvide, lo voy a llevar siempre, calculo. Me van a preguntar siempre y lo tengo que naturalizar. No voy a pedir que no me pregunten de este tema o no hablarlo. Pasó más de un año y lo que me interesaba es que cayeran las mentiras. Ya aclaré 20 veces que no fue en pandemia, decían que tenía 200 contratos con el Estado y se demostró que no. También decían que había más videos, algunos en bolas... todo eso se demostró que no fue así”, señaló la conductora de Decime algo lindo.

Cómo fue el debut del programa de Tamara Pettinato

El ciclo televisivo de Pettinato se emite todos los domingos a las 23.30 horas por Canal 9, y tendrá una duración de dos meses. En cada emisión, la conductora realiza un mano a mano con un dirigente político.

El ciclo, que se propone descubrir a los candidatos de las próximas elecciones de otra manera, consta de tres segmentos. Julio Zamora, el intendente de Tigre fue el primer invitado y sorprendió con una entrevista sobre temas personales, con algunas preguntas que fueron elegidas al azar de un cuestionario de catorce, focalizando en la historia y decisiones que definen su personalidad.

Tamara Pettinato con Julio Zamora en Decime algo lindo. La propuesta del programa busca mostrar a los políticos desde una perspectiva diferente, sin ahondar en preguntas polémicas

La idea central del programa es generar un espacio donde los entrevistados puedan presentarse de otra manera al público. Zamora, que también es candidato a senador por el Frente Somos Buenos Aires, contó la “locura” más grande que hizo por amor. “Fue saltar un muro de tres metros, pero por amor propio”, contestó, entre otros temas.

Luego se le pidió al invitado idear una pregunta para la IA y reflexionar junto a la conductora sobre la respuesta obtenida. En la sección “Tu turno, tu pregunta”, el intendente de Tigre quiso saber si se puede seguir siendo peronista sin estar en el Partido Justicialista.

Por último, Pettinato indagó acerca de cómo construyó su relación con la política, cuál fue el camino que lo llevó al lugar donde está y con quiénes se identifica. “Juan Domingo Perón, Evita y Ramón Carrillo”, respondió. Para finalizar, el invitado tuvo que definir lo bueno y lo malo de Javier Milei, Cristina Kirchner y Sergio Massa, a modo de ping pong, y con quién haría una alianza.

En términos de rating, el pico del estreno televisivo de Decime algo lindo fue de 1 punto y quedó tercero en la franja.