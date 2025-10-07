Taylor Swift reveló por qué se negó a participar del show del Super Bowl

Todos los años se especula con la posibilidad de que Taylor Swift sea la gran protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los espectáculos más esperados en Estados Unidos. Tras el anuncio de su compromiso con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, y en vísperas del lanzamiento de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl (que vio la luz el pasado viernes 3), muchos esperaban que finalmente la artista fuera la encargada de musicalizar la final de la NFL en 2026. Sin embargo, se anunció que Bad Bunny finalmente ocupará ese lugar, y algunos medios internacionales reportaron que, en realidad, la artista había rechazado la propuesta porque no podía obtener los derechos de la transmisión del show.

La imagen previa al beso entre Taylor Swift y Travis Kelce luego de la victoria de los Kansas City Chiefs EZRA SHAW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A finales de septiembre, en base a la información del periodista británico Rob Shuter, se dijo que la NFL no había dado lugar a las condiciones impuestas por Taylor Swift para aceptar su participación en el Super Bowl. Una de las políticas de la NFL es no pagarle a los artistas que protagonizan este espectáculo, aunque sí se hacen cargo de todos los gastos relacionados con la logística y el personal que trabaja detrás de escena.

Según trascendió, Swift no solo no estaba de acuerdo con este punto, sino que además exigía obtener los derechos de imagen de su performance y la posibilidad de promocionar sus propios proyectos frente a los más de 100 millones de espectadores que están atentos a todo lo que sucede en el famoso show de medio tiempo. “Ella sabe lo que vale. Sabe el nivel de audiencia que genera, la atención mundial que genera. No iba a ceder eso gratis”, habría dicho un ejecutivo musical a Complex.

Taylor Swift durante The Eras Tour, la gira mundial con la que dio 149 presentaciones en 51 ciudades diferentes y que la trajo por primera vez a la Argentina con tres shows en River Lewis Joly - AP

Anoche, la cantautora participó del famoso late night de Jimmy Fallon, y el conductor aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre este y otros rumores en torno a su vida que circulan en los medios de comunicación y en la redes sociales. Con un tajante “no”, Taylor Swift desmintió que hayan existido negociaciones entre ella y el equipo de Roc Nation (la empresa del rapero Jay Z encargada del show del Super Bowl), aunque reconoció cómo se sentiría cantar en una competencia de la que su prometido es protagonista.

“La cuestión es la siguiente. Jay Z siempre ha sido muy bueno conmigo. Nuestros equipos [comerciales] son muy unidos. A veces llaman y preguntan qué opino sobre algunas cuestiones, pero eso no es una oferta ni una conversación oficial, sino más bien: ‘¿Qué opina en general?’”, explicó la cantante.

“Y siempre podemos decirle la verdad: que estoy enamorada de un chico que practica ese deporte en ese campo de juego [donde transcurre el espectáculo]”, bromeó Swift. “Eso es ajedrez violento. Son gladiadores sin espadas. Eso es peligroso. Toda la temporada estoy absorta en lo que hace ese hombre en la cancha”, reconoció sobre su experiencia como novia de un jugador de fútbol americano.

“¿Te imaginás que él está ahí fuera cada semana arriesgando su vida, practicando este deporte tan peligroso, de mucha presión e intensidad, y yo dijera: ‘¿Cuál debería ser mi coreografía? Creo que deberíamos hacer dos versos de ‘Shake it Off’, ‘Blank Space’ y ‘Cruel Summer’; sería genial’”, dijo en tono burlón, imaginando cómo sería combinar sus carreras profesionales en un mismo lugar. Y concluyó: “Esto no tiene nada que ver con Travis, a él le encantaría que lo hiciera”.