Taylor Swift y Travis Kelce se casan: trascendió dónde y cuándo será la boda más esperada de los últimos tiempos

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, anunciaron Taylor Swift y Travis Kelce la semana pasada en sus cuentas de Instagram junto a un carrusel de fotos del romántico momento del compromiso. De inmediato, la noticia desató la locura de sus fanáticos y poco a poco trascienden algunos detalles de lo que será la boda del año: el lugar elegido, la fecha y la razón por la cual será muy pronto.

Si bien trascendió que la pareja no tiene apuro en pasar por el altar, una fuente le dio otra versión al medio estadounidense PageSix: “Se casarán el próximo verano en Rhode Island". Además, el mismo informante adelantó cuál es la razón que motiva a estos novios célebres a unirse formalmente: “Tienen prisa por tener hijos”, expresó.

El gobernador del estado de Rhode Island, Dan McKee, también alentó a los novios a elegir su territorio para el gran evento. “Rhode Island tiene algunos de los mejores lugares para bodas del mundo. Solo lo digo”, escribió McKee en la publicación del anuncio de Swift y Kelce.

La gran casa de playa en Rhode Island

El lugar por excelencia emplazado en dicho estado de Nueva Inglaterra que se menciona como el posible espacio para realizar la ceremonia es la mansión que la cantautora tiene en el área de Watch Hill, en la ciudad de Westerly. Según un permiso de construcción obtenido por el Providence Journal, Swift se encuentra remodelando esa mansión: le sumará un ala con una amplia habitación y modernizará la cocina por un monto de 1.7 millones de dólares.

Swift compró esa casa en 2013 por un poco más de 17 millones de dólares. ¿Qué tiene de especial? Construida en 1904 y con decenas de remodelaciones en su estructura, es una mansión que cuenta con una imponente vista al océano. Además, consta de algo más de 1100 metros cuadrados, ocho habitaciones y 11 baños. Entre las comodidades que ofrece, se pueden mencionar una cava de vinos, garaje para cinco autos, bar, solárium y un amplio comedor. También una gran pileta emplazada en extensas áreas verdes y frente a una gran terraza.

Swift, captada por su amiga Gigi Hadid con su casa de fondo.@Gigihadid

El casamiento del año no sería la primera fiesta que Taylor organizaría en su casa de Rhode Island. La mansión se hizo famosa por las grandes y glamorosas celebraciones repletas de celebridades que la artista suele realizar para festejar el 4 de julio, el día de la Independencia de Estados Unidos. También organiza pool partys, donde el jugador de Kansas City Chiefs y sus amigos suelen divertirse.

Según publicó hace unos días el mismo medio, la pareja tiene serias intenciones de que su casamiento sea un momento privado, donde puedan disfrutar del amor rodeados de familiares y amigos cercanos. “Será más informal de lo que la gente piensa”, confirmó una persona del entorno.

Un compromiso muy romántico

Travis Kelce y Taylor Swift están comprometidos (Foto: Instagram @taylorswift)

Luego de que Swift y Kelce revelaran al mundo su compromiso comenzaron a trascender más detalles del íntimo momento. El lugar que eligió el deportista para hacerle la gran pregunta a la cantante fue su finca ubicada en Leawood, en el estado de Kansas, una mansión con terrenos amplios a su alrededor que adquirió en el 2023, en medio de su incipiente romance con la cantante para tener más privacidad.

Según las imágenes que la pareja compartió en sus redes sociales, la estrella de la NFL decoró una de las glorietas de su extenso jardín con cientos de flores rosas y blancas. Según publicó PageSix, el lugar de ensueño que Kelce ambientó para hacer la propuesta fue un guiño a Lover, el álbum que la cantante lanzó en 2019 y que presentó con una estética floral similar.

Travis Kelce y Taylor Swift, muy enamorados (Fuente: @Outkick)

“El lugar donde se comprometieron se parece al jardín donde Taylor tuvo la sesión de fotos de Lover”, escribió un fan en la red social X y dejó en evidencia el guiño. “Taylor y Travis se comprometieron en el jardín de Lover”, sumó otro agudo observador.

Kelce estuvo en cada detalle de la propuesta, y el anillo no quedó fuera de su plan maestro: en lugar de elegir una pieza en un costoso local, optó por convertirse en el diseñador de la joya junto a Kindred Lubeck, una artesana con sede en Nueva York que es muy conocida en las redes sociales.

Así es el anillo de compromiso de Taylor Swift (Foto: Instagram @taylorswift)

“Kelce colaboró ​​con Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, para diseñar el anillo. Le propuso matrimonio con un diamante de mina antigua de talla brillante, redondeado en las esquinas, engastado en bisel en oro amarillo con un grabado en el lateral de la banda”, describió la edición estadounidense de Vogue este martes luego de la romántica escena.

En cuanto al look de la novia, Swift eligió un vestido de seda a rayas blancas y negras de aire romántico y veraniego de la firma Ralph Lauren, que combinó con sandalias Louis Vuitton de color camel y su reloj Cartier con incrustaciones de oro y diamantes.