Nicole Neumann cruzó a Mica Viciconte después de que dijera que le negó el saludo en la comunión de su hija

Semanas atrás, Nicole Neumann y Mica Viciconte tuvieron que verse nuevamente las caras. Esta vez las reunió un encuentro familiar ya que Allegra, una de las tres hijas de la modelo y Fabián Cubero, celebró su primera comunión. Días más tarde trascendió el escándalo: la ex chica Combate dijo en Intrusos (América TV) que la ex de su actual pareja no quiso saludarla durante la ceremonia. De esta manera, la paz que consiguieron en el último tiempo se esfumó y nació un nuevo enfrentamiento entre ambas.

La palabra de Mica Viciconte sobre el no saludo de Nicole Neumann

“Yo cumplí. Era la comunión de la nena y ahí estuve. Yo la iba a saludar y me quedó el puñito. Saludé a su pareja (Manuel Urcera), a su familia, súper amorosos todos”, reveló Viciconte. Asimismo, al ser consultada respecto a si se juntaría en privado con Neumann, advirtió que “ella tiene su teléfono” y que “las cosas las arregla puertas adentro”.

A la comunión de su hija Allegra, Nicole Neumann asistió con su novio Juan Manuel Urcera y Fabián Cubero junto a su pareja Micaela Viciconte Instagram @NikitaNeumann / @FabianCuberoOficial

Pero eso tan solo fue el detonante de la polémica. Con las declaraciones de Micaela dando vueltas por los distintos portales y medios de comunicación, la situación llegó a oídos de Nicole. El equipo de Paparazzi la abordó en la entrada de Kuarzo, lugar al que acude para las grabaciones de Los ocho escalones del millón (eltrece), y le consultó sobre lo que se venía diciendo.

“Ay, chicos, hay mucha mentira dando vueltas. Yo la verdad estaba sacándome fotos con mi familia, con mi hija, disfrutando de la comunión con sus amigas. Pasamos un almuerzo divino en mi casa, lo que importa es que ella haya tenido una comunión divina, nada más. No me engancho en pavadas, tengo mucho que hacer”, contestó tajante.

Mica Viciconte volvió a enfrentarse con Fabián Cubero Instagram

Sin embargo su respuesta, lejos de calmar las aguas, parece que las alborotó. Por su lado, Viciconte se mantuvo en su eje. “Mi descargo fue por las agresiones que recibí, si lo quiere tomar para ella o no, que lo tome, no sé como es ella, te puedo decir como soy yo. Se juzga mucho, se dice mucho y se muestra una realidad que no es”, completó en aquella entrevista con Intrusos.

Mientras se abre una nueva polémica, Nicole continúa con sus planes. Luego de una disputa con Cubero por saber qué iban a hacer con la propiedad en la que vivieron cuando estaban casados, ahora la modelo oficializó su mudanza a una nueva vivienda junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna. Además, en el plano sentimental se encuentra muy bien, enamoradísima del piloto de TC Manuel Urcera.