La tajante regla de J.K. Rowling para las películas de Harry Potter que le costó un papel a Robin Williams

Harry Potter es una de las sagas más conocidas a nivel mundial por todas las generaciones. Los libros de la autora J.K. Rowling derivaron en un total de ocho películas proyectadas en los cines. Todo ese tiempo fue más que suficiente para acumular anécdotas y curiosidades que se ocultan detrás de la pantalla.

Una de ellos fue cuando el director Chris Columbus firmó para llevar a cabo Harry Potter y la piedra filosofal, donde aceptó un peculiar pedido de Rowling que mencionaba que sólo podrían protagonizar la película actores que fueran británicos o irlandeses. Esto provocó que su hija , Eleanor Columbus, no pueda mencionar ni una sola palabra, ya que su acento la condenaría.

Eleanor Columbus, quien interpretó el papel de Susan Bones, no pudo pronunciar ninguna palabra por no ser británica Warner Bros Pictures

La joven estadounidense interpretó el papel de Susan Bones y es conocida por ser una de las primeras estudiantes que se pone el sombrero seleccionador en el primer film de la saga.

En declaraciones a Insider, Chris Columbus, quien también dirigió Harry Potter y la cámara secreta, recordó: “Rowling fue clara cuando nos conocimos por primera vez: ‘Quiero que este elenco sea 100 por ciento británico’”.

Respecto al pedido, el director sostuvo que se apegó a eso y habló sobre cómo fue trabajar con su hija estadounidense. “Eleanor trabajó unos 80 días, pero nunca habló porque sabía que la regla es que si no eras británico, no podías hablar”.

El motivo por el que rechazaron a Robin Williams para participar de Harry Potter

Como consecuencia de la regla, un famoso actor quedó afuera de la película. Se trata de Robin Williams, a quien le prohibieron estar en el film luego de haber mostrado gran interés por interpretar a Hagrid y al profesor Remus Lupin.

El actor Robin Williams quiso participar de Harry Potter pero fue rechazado bbc-mundo-14416

En diálogo con el New York Post en 2001, Williams expresó su pesar: “Hubo un par de partes que hubiera querido interpretar, pero había una prohibición para los actores estadounidenses. Quizás algún día, digamos si Harry va a Yale y se convierte en presidente...”.

El director de Harry Potter contó en declaraciones a Total Film que fue difícil rechazar al querido actor: “Tuve una conversación con Robin Williams, que quería interpretar a Lupin. Fue muy difícil para mí decir que todo era británico. No hay nada que pueda hacer”.

Respecto al desempeño de Robin, mencionó que habría sido brillante para sumarlo a la película. “Habría sido una interpretación diferente, pensé que David Thewlis era genial, pero Robin hubiera sido brillante”, agregó.

Por otra parte, Janet Hirshenson, directora de casting, comentó que una vez que rechazaron a Williams no tenían dudas de que se apegarían a la única regla de los británicos.

En una entrevista con el medio HuffPost en 2016, expresó: “Robin Williams había llamado al director Chris Columbus porque realmente quería estar en la película. Sin embargo era un edicto sólo para los británicos, y una vez que le dijo que no a Robin, no iba a decir que sí a nadie más, eso es seguro. No podría ser”.