Tinelli vs. Pergolini, la pelea que ya fue: “Es loco que sigan necesitando que compitamos”

El rumor empezó a crecer y crecer hasta que se transformó en incontrolable: ¿es verdad que si Marcelo Tinelli recala en elnueve, Mario Pergolini termina su relación con el Grupo Octubre, actual dueño de ese canal? ¿Aún sigue vigente el enfrentamiento entre ambos conductores después de tantos años? El run run empezó hace algunas semanas y el motivo es el flojo año que tuvo Tinelli con ShowMatch y su segmento “La Academia”, que desde hace varios meses no logra llegar a los dos dígitos en las mediciones de rating, a pesar de sus incansables retoques en el formato. Por eso las especulaciones están a la orden del día. Por otra parte, desde hace algún tiempo Pergolini tiene negocios con los dueños actuales del viejo “canal de la palomita de Romay”. Recordemos que durante años Tinelli y Pergolini estuvieron enfrentados cuando los dos brillaban con sus respectivos ciclos, ShowMatch y Caiga quien caiga, que competían con uñas y dientes. ¿La pelea se reavivó? Según sus protagonistas, nada más alejado de la realidad.

La palabra de Pergolini

Pergolini habló en Radio Vorterix y desmintió, entre risas, las versiones que aseguraban que él había puesto el grito en el cielo cuando se enteró de la posibilidad de que Tinelli se mudara a elnueve: “No me imagino diciendo que si viene yo me voy. ¡Qué tarado! No se me ocurriría y no tendría ni siquiera un fundamento de por qué no. Estamos pasados de tiempo, todo es viejo... ¡Cuántas pavadas! Nada que decir, pregúntenle a él. Es loco que sigan necesitando que compitamos. No hay nada que nos cruce”.

Hace algunas semanas, Pergolini trabó una alianza con el Grupo Octubre para desarrollar ideas y estrategias. Pergolini es la cabeza y responsable del equipo, pero nada tiene que ver con elnueve ni tampoco tiene un cargo ejecutivo en el grupo que lidera Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh).

Por otro lado y aunque Tinelli no habló públicamente sobre estos rumores, fuentes cercanas a su productora le aseguraron a LA NACION que jamás lo llamaron desde elnueve para que se mudara allí, aunque tiene buen diálogo con el canal porque su productora, LaFlia, tiene en el aire el ciclo Súper súper, que conduce José María Listorti, y además están en conversaciones para realizar otros programas para la grilla 2022 de la emisora.

El complicado año de Marcelo

Los rumores tomaron fuerza por el año complicado de Tinelli en materia de rating y la incógnita está en saber qué va a hacer el año próximo, ¿cambia de formato? ¿Se muda de canal? ¿Se toma un año sabático para dejar descansar su imagen? Todas esas preguntas, justamente, son las que está evaluando el conductor de Bolívar. Hace más de quince años que ShowMatch adoptó el formato de “Bailando por un sueño” y este año quedó en evidencia el cansancio de la propuesta para los televidentes, no solamente los bailes sino también las picantes devoluciones de los jurados o los enfrentamientos de los participantes. Por otra parte, Telefe le dio una fuerte competencia con la novela turca Doctor Milagro y los realities de Masterchef Celebrity, La Voz Argentina y Bake Off.

También se dijo que Tinelli hasta pensó en no trabajar más con sus históricos productores, Pablo “el Chato” Prada y Federico Hoppe, y que por eso estuvo hablando con Claudio Villarruel y Marcos Gorban, productores que en otros tiempos trabajaron con él. Pero, según dicen quienes saben y están cerca del conductor, Tinelli tampoco se comunicó con ellos para conversar sobre el futuro. Otros especularon que la figura de eltrece había mantenido conversaciones con la plataforma Paramount+, de Viacom, para realizar un ciclo por esa pantalla, algo que lo acercaría a Telefe, canal que es parte de la multinacional norteamericana.

Lo cierto es que el conductor todavía tiene contrato con eltrece por un año más y, en principio, ninguna de las partes tiene intenciones de romperlo . Lo que sí acordaron es terminar el ciclo algunas semanas antes de lo habitual, que era alrededor del 20 de diciembre. Esta vez, es posible que “La Academia” finalice el viernes 3 de ese mes, aunque no está dicha la última palabra.

Pase lo que pase, no existe ya competencia entre Pergolini y Tinelli. Esa es una etapa cerrada de dos conductores que crecieron y tomaron caminos diferentes.

Con la colaboración de Pablo Montagna.