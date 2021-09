Tom Felton, la estrella de Harry Potter, habló de su salud luego del desmayo que sufrió la semana pasada

Un par de días después de que se desmayara mientras participaba de un torneo de golf, el actor británico Tom Felton, más conocido como el platinado villano Draco Malfoy de la saga de Harry Potter, aseguró a sus fans que está bien y “oficialmente en plena recuperación”.

Luego de que la noticia de su colapso diera la vuelta al mundo -apenas unos días después de su cumpleaños número 34- el actor y músico decidió comunicar él mismo su estado de salud a través de un video en Instagram, en el que asegura que el episodio que sufrió “dio miedo” pero que recibió la mejor atención posible . También agradeció la preocupación de sus fanáticos, que le hicieron llegar sus buenos deseos a través de las redes.

Para confirmar su buen estado de salud, Felton que reparte su tiempo entre la actuación y la música, se puso a cantar y a tocar la guitarra entonando una canción en el que volvió a afirmar que “no se preocupen, porque Tom estará bien”.

El actor se había sumado a un partido de golf para celebridades organizado durante el torneo Ryder Cup en Wisconsin como representante europeo, y fue allí en el campo de golf donde se descompensó el jueves pasado y tuvo que ser trasladado al hospital. Más allá de su mensaje de tranquilidad para sus muchos fanáticos, lo cierto es que Felton no dio detalles de lo que ocurrió ni del tratamiento que recibió en el hospital, aunque sí agradeció toda la atención recibida.

Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint en el estreno de Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 2, en el año 2011 IMDB

Reconocido en todo el mundo por su participación en los films de Harry Potter, Felton, que tenía 14 años cuando consiguió el papel del villanesco heredero de la dinastía Malfoy, nunca consiguió despegarse del todo de aquel rol. Una dificultad que también tuvo, claro, el trío protagonista formado por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, aunque en el caso de ellos tres las ofertas laborales recibidas siempre fueron de más alto perfil de las que recibió Felton. Eso no impidió que el actor siguiera trabajando sin interrupción desde el final de la serie cinematográfica en 2011. En su caso, la transición de actor infantil-más bien adolescente-, a intérprete adulto ocurrió en pantalla y a la vista de todos. Y aun así, cuando se desmayó en el campo de golf la mayoría no pudo evitar pensar en él como el mezquino enemigo de Harry Potter que con los años el público llegó a querer tanto como a los héroes del cuento.

“Es una parte integral de mi vida, me ha dado mucho. Veo la alegría que le da a la gente, el sentido de comunidad y me siento muy agradecido de ser parte de eso y de poder viajar tanto. Nunca había estado en la Argentina y la gente sabe quién soy, me dan abrazos y besos”, decía el actor sobre su fama hace unos años cuando llegó a Buenos Aires invitado por la convención Comic-Con en la que se convirtió en el visitante más festejado por los fans locales.

Emma Watson junto a Tom Felton

Esos mismos que hace un par de años se entusiasmaron la imagen que compartió por Instagram de su reunión con Emma Watson en la que Felton aparecía enseñándole a tocar la guitarra a la actriz. Aunque él se refiriera a su amiga como “una alumna rápida”, según escribió en Instagram a la foto de ambos con una guitarra en las manos, muchos quisieron ver algo más en el reencuentro. Tal vez porque ya un tiempo antes Watson había contado que en los años de filmación de la saga creada por J.K. Rowling, ella había sentido una especie de enamoramiento por Felton y que él estaba enterado de todo el asunto. “Él lo sabe, lo hablamos y todavía nos reímos de eso. Ahora somos muy buenos amigos, y creo que es genial”, explicó la actriz que siempre aclaró que, por otro lado, su relación con Radcliffe y Grint era similar a la que se tiene con sus propios hermanos.