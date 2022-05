La millonaria suma que Johnny Depp se perdió por las acusaciones de su exesposa

Piratas del Caribe, la mítica saga de Disney protagonizada por Johnny Depp, iba a tener su sexta entrega de despedida. Sin embargo, a raíz de la acusación por violencia de género de su exesposa Amber Heard, Disney descartó el proyecto, según dijo Jack Whigham, el manager del actor.

De acuerdo con el agente, quien testificó por videoconferencia en un tribunal en las afueras de Washington el pasado lunes, a Depp le iban a pagar 22,5 millones de dólares por la última película. Explicó que, luego de la columna de Heard en el Washington Post, la carrera del actor se volvió “catastrófica”.

En medio del juicio por difamación contra Heard, Whigham sostuvo, ante el jurado compuesto por siete personas: “Después del artículo de opinión era imposible conseguirle una película de estudio”.

Amber Heard presentó audios contra Depp

Whigham es agente de Depp desde 2016 y aseguro que se había llegado a un acuerdo con Disney para que el actor de 58 años volviera a interpretar al Capitán Jack Sparrow por sexta vez. ”Cerramos el trato en 22,5 millones de dólares”, contó.

Disney, más tarde, decidió ir en una “dirección diferente” luego de la publicación en diciembre de 2018 del artículo. ”Me puse en contacto con ellos con éxito, pero no logré rescatar el papel en ‘Piratas del Caribe’ para Johnny”, detalló su manager.

Luego de la publicación de la columna, el actor de 58 años demandó a Heard por difamación, por haberlo mostrado como una “figura pública que representa la violencia doméstica”. Heard nunca nombró a Depp, pero él la demandó por insinuar que era un abusador y reclama 50 millones de dólares en daños.

Johnny Depp retrata a Jack Sparrow Disney a través de AP - Archivo

Whigham, interrogado por los abogados de Heard, señaló que el acuerdo con Disney sobre la compensación de Depp por la nueva película fue “verbal” y que no hubo un contrato firmado. ”Hubo un entendimiento de cuál iba a ser el trato”, planteó.

La decepción de Johnny Depp con Disney: “De golpe fui culpable antes de ser reconocido como inocente”

Durante el juicio contra su expareja, el actor explicó el impacto negativo que provocaron las declaraciones de Heard en su carrera: “Fue como si alguien me hubiera dado un palazo en la nuca. No tenía la capacidad de adelantarme y hablar, porque incluso si hubiera dado una entrevista, dar mi punto de vista no hubiera servido. Así que mi boca quedó cerrada”.

Más adelante, Depp se refirió a las consecuencias que sufrió su personaje de Piratas del Caribe: “El Capitán Jack Sparrow es alguien a quien construí desde cero, y fue algo en lo que desde luego, puse mucho de mí mismo. Y habiendo trabajado tanto en estas películas, dándole tanto de mí mismo, reescribiendo tantos diálogos, escenas y chistes, no entiendo entonces cómo luego de una relación tan extensa y exitosa para Disney, de golpe fui culpable antes de ser reconocido como inocente”.

Y continuó: “Mi sensación es que todos estos personajes deberían tener la posibilidad de despedirse apropiadamente. Pienso que los personajes de una saga que duró tanto tiempo, merecen tener un punto final que culmine por todo lo alto. Yo estaba dispuesto a continuar con esa franquicia hasta que llegara el momento de concluirla”.

En cuanto a su vínculo con Disney, se lamentó: “Hubo un sentimiento muy profundo de haber sido traicionado por la gente con la que estuve trabajando, para quienes trabajé, gente a la que entregué un personaje que al principio depreciaron”.