Alejada de la televisión, Pamela David atravesó este año un duro momento tras la muerte de su hermano Franco, quien se suicidó el pasado junio en su casa de Santiago del Estero. Invitada al programa PH Podemos Hablar, la modelo y conductora se quebró al aire en dos ocasiones al recordarlo y al mencionar la fortaleza con que su papá lleva adelante el duelo por la pérdida de su hijo.

"¿Fue tu año más difícil?", quiso saber el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff. "Fue difícil, pero me agarró preparada. Pasaron cosas durísimas en la familia. Primero se murió mi tío, que yo amaba con locura, el mellizo de mi papá, y después mi hermano", expresó David.

La expresentadora de Pamela a la tardeno pudo contener las lágrimas al hablar de los problemas que desencadenaron la muerte de su hermano. "Si bien no voy a contar la forma en que perdió su vida, a él lo mató la droga. Hay que ponerle nombre a lo que le pasó. Si ustedes supieran la cantidad de jóvenes que toman esa misma decisión o que de alguna u otra manera pierden su vida porque pensaron que hacían con su cuerpo lo que querían o que podían decidir, pero después pierden la voluntad, no tienen más decisión. Es algo que los lleva. A la droga no la manejás, nadie la maneja", alertó sobre esta problemática.

Tras ello, David contó que fue un golpe "duro y no esperado", aunque reconoció que Franco "tenía un tormento y no podía con su vida". Además, incidió en que "durante muchísimos años tuvo distintas internaciones en distintos centros". Sin embargo, aclaró que la familia siente una gran felicidad porque su cuñada está esperando un varón.

"Franco nos dejó parte de su vida porque la novia está embarazada y es un varón. Ella se enteró después (de la muerte de su pareja). Se sintió descompuesta en el velorio y no sabía que estaba embarazada. Y él no llegó a saber que iba a ser papá, pero dejó un pedacito, no se fue", comentó profundamente emocionada.

Entre lágrimas, Pamela también destacó las ganas de vivir que su padre, Beto David, le transmite cada día para superar la pérdida. "Tengo un viejo increíble que no para de inspirarme. Por eso le agradezco, le digo: 'llorá, lloremos', pero él agradece cada segundo de su vida a pesar de todo lo que le pasó: perdió a su mellizo, a su mitad, que eran muy unidos, así de la nada, y a su hijo. Creo que no hay nombre para eso. Y sin embargo, cada día de mi vida, porque cada día hablamos, solo tiene agradecimientos y me dice: 'acá estoy, hija, hay que salir adelante'. Me inspira cada día de mi vida, con el ejemplo".

Su regreso a la pequeña pantalla: "Voy a volver, ni loca dejo"

Por otra parte, la conductora se había referido antes a su presente laboral y comentó sentirse satisfecha con su decisión de haber dado un paso al costado y haber puesto un punto y final al ciclo que conducía por América TV. "Lo tenía decidido desde mayo del año pasado. Todos mis compañeros sabían que se terminaba Pamela a la tarde. Nunca tomé una decisión más segura en mi vida", subrayó.

Sin embargo, aclaró que este parón solo es momentáneo. "No dejé la televisión. Dejé de hacer ese estilo de programa, en ese horario y en ese momento de mi vida. Ni loca dejo y un día haré algo. Cada vez tengo más la forma en mi cabeza de dejar un mensaje, una huella, de hacer algo por alguien, de sumar, porque para no hacer nada me quedo en casa", recalcó.

"¿Vas a volver a la televisión?", insistió Andy. "Seguro, no tengas dudas. Cuando tenga bien masticado el para qué".

