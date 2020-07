Pamela David sobre hacer televisión en cuarentena: "No me hubiese perdonado exponer a mis hijos" Crédito: Instagram

Hace siete meses que Pamela David se alejó de los medios. La conductora se despidió de su ciclo Pamela a la tarde a finales del 2019, debido a que no se sentía cómoda con el grado de exposición que implicaba el programa. Instalada en Mendoza, en donde pasa la cuarentena junto a su familia, habló sobre la televisión actual y lo agradecida que está de no tener que ir al canal todos los días.

"Estoy afectada como todos, pero agradecida porque Dios me iluminó cuando dejé el programa el año pasado. Si hay algo que no me hubiese perdonado es exponer a mis hijos, como mucha gente lo hace en la televisión porque se considera esencial", dijo durante la transmisión de Mitre Live, realizada en Instagram por el periodista Juan Etchegoyen.

"No sé si mi programa era esencial, pero de haber estado al aire no lo podría haber dejado. Para mí esenciales son mis hijos, mi marido, mi familia. Estoy agradecida de haberlo hecho antes, porque hoy hubiera sido un compromiso horrible ir obligada o hacerlo con pocas ganas", agregó reflexionando sobre su presente.

Al igual que en otras oportunidades, Pamela aseguró que no tiene intenciones de regresar a la pantalla chica. "'¿Quiero realmente volver a la tele?', me pregunto. Estoy aprovechando esta época para profundizar sobre lo que quiero hacer, porque lo que se hace con pasión va para adelante", analizó en voz alta.

"Para volver a la tele lo que tiene que pasar es que aparezca algo que deje una huella, algo que sirva, una historia de vida", manifestó sobre lo que busca. "La televisión es una herramienta tremenda, tiene mucha fuerza y llegada. La tele siempre acompaña. Después se viraliza porque se levanta en todos los portales y queda instalado. Si se usara para el bien, en vez de para el mal, tendríamos un mundo mejor", indicó.

A pesar de estar cómoda con su realidad, David no deja de sentir cierta nostalgia: "Extraño lo humano, extraño a mis compañeros. Cuando sos conductora podés armar el equipo, te ponés en las decisiones y sos parte de las elecciones. Gracias a Dios, todos los equipos que pude armar son increíbles. No desarmamos los grupos de WhatsApp, nos gusta salir a comer, fuimos amigos y me encanta la juntada. Por ejemplo, hoy con Carlos Monti nos escribimos".

La vida en cuarentena

Durante esta pandemia, Pamela disfruta de la compañía de su familia y la tranquilidad que le ofrece vivir cerca de la montaña. "Estoy en Mendoza y acá está bastante flexibilizado todo. Igualmente, una vez que te encuarentenás no te dan ganas de salir", reconoció. "La ciudad está hermosa y se pueden hacer cosas. El jueves pasado fuimos a comer a un hotel, los shoppings están abiertos... Hay muchísimo control, pero es diferente".

Según explicó, sus días transcurren en compañía de sus hijos. "Las clases, sobre todo de Lola, requieren muchas manualidades. Hay que estar atrás de las tareas", contó entre risas. "Por suerte con Daniel nos repartimos. La cocina es de él, y eso es un montón, no pido más. Cuando se quedó solo con los chicos, porque yo viajé a Santiago del Estero por lo de mi hermano, fue genial, porque él tiene mucha facilidad para enseñar. Los chicos prefieren estudiar con él antes que conmigo", agregó antes de contar que a pesar de estar mucho tiempo en la casa, durante esta cuarentena evita sentarse frente a la televisión.

"No veo tele. En mi casa está el televisor prendido por una cuestión de trabajo de Daniel, pero trato de no ver. Solo me enganché con realities que transforman la casa y cosas así, porque trato de no consumir malas noticias y no encuentro lugares en donde pasen buenas noticias, busco no envenenarme. Igual leo los diarios, no es que vivo en otro mundo", afirmó.