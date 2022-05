Tras el tenso cruce radial, Baby Etchecopar explicó por qué trató de “mala compañera” a Cristina Pérez

Pese al adelanto del frío invernal, el mediodía de Radio Rivadavia se puso rojo fuego. Es que luego de un tenso cruce entre Baby Etchecopar y Cristina Pérez en pleno pase, el periodista decidió levantarse y dejar a su compañera sola . Y si bien en plena pelea, él la tildó de mala compañera, la acusó de no investigar y aseguró que no quería seguir compartiendo el aire radial con ella, minutos más tarde, en una charla con Intrusos, bajó el tono de sus palabras y explicó por qué se defendió.

Todo comenzó al mediodía en Radio Rivadavia. La cara de Pérez cambió cuando Etchecopar hizo referencia de forma solapada a la intimidad de algunas de las mujeres referentes de La Cámpora. En ese sentido, explicó que la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, y la titular del PAMI, Luana Volnovich cuentan con protección porque son más que amigas de Máximo Kirchner. “Amigos íntimos”, definió el periodista.

Visiblemente incómoda, Pérez decidió intervenir en la reflexión de su colega para despegarse de sus declaraciones: “Es re delicado lo que estás diciendo, estás entrando en un terreno tan personal… Puede ser ofensivo y difamatorio, no sé quién lo dijo”. De inmediato, Etchecopar perdió el entusiasmo que le había impreso a su teoría y ofuscado le espetó: “ ¿Por qué no ejercés el periodismo e investigás? ”. “No es mi tema, estoy con las escuelas de los chicos que no tienen gas”, respondió ella sin modificar su tono de voz.

Con algo más que este cruce en mente, Etchecopar fue con todo contra su compañera. “¿Sabes por qué me joden los cruces con vos? Porque no sos buena compañera. De pronto, cuando uno está ejerciendo el periodismo, te cagás toda y empezás a recoger el hilo. No es la primera vez”, reveló y luego de decirle que la quiere a ella, a su novio [el diputado nacional por la provincia de Mendoza Luis Petri] y que incluso no tiene problema en ir a una fiesta y bailar todos juntos, no está dispuesto a hacer más el pase.

“Yo no me meto con quién se acuesta la gente, vos querés hacer periodismo con eso y yo no”, intentó defenderse Pérez. Sin embargo, fue en vano: “ Entonces no hagamos más pases, porque siempre me dejás pagando. No estamos de acuerdo en nada, a mí no me gusta tu estilo y a vos el mío tampoco ”, le retrucó, se levantó y se fue.

“No me gusta que pongan en mi boca palabras que yo no dije, pero es compañera. Después hablamos y todo bien”, fue lo primero que explicó Etchecopar sobre el conflicto a los movileros que lo aguardaban en la puerta de la radio. Luego, cuando le preguntaron si creía que era mala compañera, dijo efusivamente que no y que si lo creyera no haría el pase con ella, pero confirmó que sí tuvo una mala actitud y que la mandó a ejercer periodismo porque “si te vas a jugar, tirate a la pileta”.

Sobre la dinámica de los pases, Etchecopar explicó: “ Un compañero plantea un tema, seguíselo, remáselo. No te abras y digas ´yo no me juego a tanto´. Seguísela un poquito, acompañalo 50 metros ”, graficó. “Mañana va a haber pase, hicimos las paces”, bromeó luego, y aclaró que con Viviana Canosa, con quien decidió no hacer el clásico ida y vuelta en A24, también está todo bien.

Sobre lo que sucedió después de la pelea al aire, el periodista explicó que charlaron y que está todo bien. “No fue un tema que a mí me preocupe. Yo hablo así. Cuando algo me jode te lo digo”, contó, y reconoció que con Pérez no son amigos.

En diálogo con Florencia de la V, Etchecopar explicó que esta fue la tercera vez que Pérez intervino y lo dejó mal parado. “Te deja como que es terrible lo que estás diciendo”, aclaró. “Y yo estoy acostumbrado a ir de frente”, agregó luego .

Cuando Marcela Tauro le recordó que entre Marcelo Longobardi y Jorge Lanata terminó todo mal por los pases, el periodista se distanció de esa situación: “Son dos pesos pesados, nosotros no. No terminó mal, para nada. Después la vi a Cristina que estaba hablando con el director, nos dimos un beso y le dije: ´Disculpame, pero ¿sabés que pasa? Odio que pongan en mi boca palabras que no digo’ ”.

Luego, aclaró que él nunca habló de la intimidad de los integrantes de La Cámpora, que la reacción de Pérez lo dejó mal parado y que si no aclaraba el tema en el momento después iba a tener a 20 periodistas a la noche preguntándole por lo que no dijo.

“Lo que digo, lo digo y no dejo el mensaje elíptico. Pero no me metas cosas que no dije porque después tengo problemas”, manifestó, y contó que es amigo de Andrés “El Cuervo” Larroque y que si no ponía blanco sobre negro seguro algo le iba a tener que explicar.