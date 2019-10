La panelista de Pampita Online se refirió al exabrupto tras ver las fotos de Luciano Castro desnudo Crédito: Instagram: Geraldine Neumann

9 de octubre de 2019 • 14:45

Las fotos íntimas de Luciano Castro no paran de generar escándalos. Hace unos días, su mujer Sabrina Rojas pasó por el piso de Intrusos y, t ras contar detalles sobre el origen de las selfies, se mostró muy enojada con Carolina Ardohain , quién tuvo una pícara reacción cuando vio el material en su programa.

Mientras la modelo aún no se expresó al respecto (está de vacaciones con su novio en Punta Cana), sí lo hizo Geraldine Neumann, una de las panelistas de Pampita online que estuvo involucrada en esa situación y que salió a pedir disculpas al matrimonio Castro-Rojas.

"Por mi parte, le pido disculpas si en algo la ofendí por lo que dije. Quizás a veces uno habla y no mide las consecuencias de lo que dice. No lo vimos como algo tan terrible pero hago un mea culpa si los ofendimos en algo", comenzó la hermana de Neumann al respecto.

E intentando justificar su accionar, aclaró: "Lo hicimos con total inocencia porque su mensaje fue como desdramatizando la situación (en referencia al primer posteo de Rojas en Instagram) y nosotras hicimos como un chiste, pero entiendo que ella es su mujer y la que puede hacer los chistes que quiera de su marido, pero nosotras no", reflexionó.

Sin escapar del tema, la modelo también hizo referencia a la eterna pelea entre su hermana Nicole Neumann y Fabián Cubero , con quien asegura tener una buena relación por sus sobrinas. "Trato de mantenerme al margen. No me gusta que se exponga todo. Lo único que me importa son mis sobrinas", concluyó sin entrar en la polémica.