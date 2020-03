La cantante posa con su pancita sin esconderse de los flashes Crédito: Instagram

11 de marzo de 2020 • 12:43

Katy Perry anunció oficialmente su embarazo la semana pasada, a través de su videoclip "Never worn white" , donde mostró por primera vez su pancita . Horas más tarde escribió en su cuenta de Twitter: "Oh mi Dios, estoy tan feliz de haberlo dicho por fin". La cantante ya no se esconde de los flashes, y usa vestidos que marcan su silueta de futura mamá .

Perry viajó a Australia para aportar su granito de arena con las graves consecuencias ambientales tras los incendios forestales que destruyeron en gran medida la fauna autóctona y dijo presente en un recital benéfico. Luego posó sorniente en la copa mundial femenina de cricket, y allí cantó en el escenario con un vestido rosa estampado con el símbolo que representa al sexo femenino. Más adelante, usó un atuendo que llevaba dibujado ambos símbolos, es decir que aún es un misterio si el bebé será un niño o una niña.

Katy Perry cantó en la copa mundial de cricket femenino de Australia y usó un vestido estampado con el símbolo del sexo femenino y aros a juego Crédito: GROSBY GROUP

La cantante de 34 años espera su primer hijo junto a su prometido, el actor Orlando Bloom . La pareja corona su felicidad con la llegada de su bebé, a un año de haberse comprometido. Por el momento la boda quedará en pausa, y disfrutan de este especial momento juntos.

La cantante posó para los fotógrafos minutos antes del Fight On, un concierto a beneficio de las comunidades afectadas por incendios forestales en una reserva ecológica de Australia Crédito: Agencias

Desde sus historias de Instagram la intérprete expresó: "Digamos que es una revelación. Estoy emocionada, estamos emocionados y felices". Fiel a su estilo, Perry eligió contar la noticia a través de su música, y así todos sus fanáticos supieron de su dulce espera al mismo tiempo.

Katy Perry recorrió el campo deportivo con su colorido vestido, luciendo su embarazo con orgullo Crédito: GROSBY GROUP

Los futuros papás empezaron su romance en 2015, pero en febrero de 2017 anunciaron públicamente su separación. Sin embargo, seis meses después volvieron a estar juntos. Así es como el 14 de febrero de 2019 , en plena celebración de San Valentín, oficializaron su compromiso, y ahora llega esta feliz noticia. Bloom es padre de Flynn, de 9 años, fruto de su relación anterior con la modelo Miranda Kerr, y ahora agranda la familia con la llegada de un nuevo integrante.

Futura mamá sonriente y colorida: Katy Perry demuestra su felicidad por la nueva etapa de su vida Crédito: Instagram