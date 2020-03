La modelo reveló detalles sobre la causa judicial contra el cirujano Aníbal Lotocki y cómo logró sanar tras los trastornos físicos y psicológicos que derivaron de una mala praxis Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de marzo de 2020 • 14:41

Este fin de semana, Silvina Luna compartió en sus redes sociales su decisión de permanecer aislada debido a su condición de inmunosuprimida (padece insuficiencia renal crónica), estado que se le declaró a partir de la mala praxis que sufrió cuando se sometió a una cirugía estética con Aníbal Lotocki , en 2011.

"No estoy obligada a aislarme pero tomo corticoides y tengo insuficiencia renal crónica. Tengo las defensas un poco más bajas que el resto. Estoy en contacto permanente con mis médicos del Hospital Italiano", relató la modelo en Los ángeles de la mañana vía skype .

A punto de debutar como panelista en Pampita Online , que comienza esta tarde por Net TV , Silvina confesó que está esperando el permiso de sus médicos para ver si puede asistir al programa. "Hasta hace un rato estuve hablando con la producción. Voy a ver si me presento físicamente o hago una videollamada. Mi doctora me dijo que, en caso de ir, lo haga con barbijo y esté a un metro y medio de distancia de mis compañeros", explicó tras aclarar que debe someterse a estudios cada dos semanas por su enfermedad.

Por muchos años no pude contar esto, me daba vergüenza. Pensaba que yo había hecho algo mal. Por eso es muy importante el trabajo psicológico

Tras asegurar que luego de su operación con Aníbal Lotocki tiene "una salud frágil", la exparticipante de Gran Hermano aprovechó para contar los avances de la causa judicial contra el cirujano. "Esta semana tuve buenas noticias. El 1 de abril empieza el juicio oral . Hace siete años que estoy esperando este momento. Espero que se haga justicia no solo por mí, sino por todas las chicas que pasaron por esto", señaló la actriz, quien remarcó que su caso está unido al de otras pacientes.

"A veces estas cosas traen conciencia. A los 30 años (cuando se sometió a la cirugía plástica) estaba vulnerable. No tenía a mis papás para que me aconsejen. Tenía un cuerpo privilegiado, no necesitaba operarme. Y me encontré con una persona que abusó de mí física y psicológicamente. Abusó de mi confianza al contarme que me iba a poner algo que no era (en referencia a la sustancia de metacrilato), abusó de mi confianza diciendo que me lo iba a colocar en una parte del cuerpo y al entrar al quirófano me empezó a dibujar otras partes", aseguró conmovida.

Luego de aclarar que le llevó mucho tiempo sanarse, Luna contó cómo logró superar la situación. "Por muchos años no pude contar esto, me daba vergüenza. Pensaba que yo había hecho algo mal. Por eso es muy importante el trabajo psicológico. Yo no soy una persona rencorosa pero sí creo en el karma. Uno recibe en vida lo que hace. Lo que sí me llama la atención es la inconsciencia de las mujeres. Las invito al buscar el amor propio, a aceptarnos como somos. Yo hice un camino de autosanación para llegar a esto", advirtió.

"A mí me trajo cosas buenas esto que pasó; me cambió la vida, me hizo otra mujer. Fue lento pero hice muchas cosas para llegar a sentirme así. El yoga y la alimentación saludable fueron dos pilares fundamentales. La meditación también, me hizo encontrarme a mi misma y ver qué es lo importante en la vida. Hizo que me concentre en el presente. Por lo general ahí no hay problemas, siempre los problemas están por anticiparte a algo o pensar en el pasado. Entonces eso me trae paz", agregó.

Al recordar la muerte de sus padres como un gran disparador de varias situaciones de su vida, la modelo aclaró que nunca bajó los brazos: "Creo que hoy lo puedo contar desde un lugar de resiliencia. Creo que ese fue mi mayor capital, no quedarme en el dolor. Esas turbulencias nos vienen a demostrar algo. Agarré el guante y seguí peleando y luchando. A todos nos pasan cosas, pero lo cuento para poder ayudar a otras personas".

Haciendo un paralelismo con la pandemia del coronavirus, la actriz instó a la sociedad a tomar conciencia y reflexionar. "Tratemos de ver qué nos deja esto, que está intentando despertar en nosotros. El súper consumo, el correr todo el tiempo de un lado al otro y no saber para qué... es momento de frenar un poco y replantearnos como vivimos", concluyó.