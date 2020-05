Tras su salida de Casados con hijos, Érica Rivas contó cuándo se hizo feminista

La actriz usó las redes sociales para contar cómo creció su activismo en cuestiones de género Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2020 • 11:22

Érica Rivas comenzó un hilo en Twitter hablando sobre cómo nació su feminismo . La actriz, que recientemente se vio envuelta en una polémica al trascender que no será parte de la versión teatral de Casados con hijos , contó cómo fue que empezó a interesarse en cuestiones de género.

"¿Me cuentan cuándo y por qué se hicieron feministas? Yo en 2004 vi una obra de teatro sobre cartas escritas por madres, hermanas y amigas de la ciudad de Juárez. Me quedé charlando con ellas. Me dolía mucho lo que había visto, lo que pasaba en esa ciudad", reveló la actriz que será la única del elenco original que no será parte de la comedia que se estrenará el 15 de enero de 2021, en el Gran Rex.

Y sumó: "Ahí me hicieron ver que eso era ser feminista. Aquí la foto de aquel momento. Luego el camino se llenó de nuevxs amigxs, libros y encuentros. Se amplió y ramificó mi feminismo".

No conforme con eso, la actriz que eligió no hablar con medios sobre el motivo por el cuál no será parte de la obra teatral pero que sí expresó en redes que tendría que ver con su ideología, continuó: "Me sigue doliendo el cuerpo cuando aparece una mujer o trans asesinadx. Siento en mi cuerpo la injusticia de este mundo patriarcal. Hay mucho para hacer". Y bajo el hashtag #LaRazón, les pidió a sus seguidores que le cuenten sus historias "sobre la salida del closet feminista".

Casados con hijos y el cambio de paradigma

Según trascendió, Rivas -que era la única del elenco original que no había firmado el contrato para ser parte de la obra que estaba prevista estrenar en junio - no estaba de acuerdo con el libreto y había querido sumar a una autora para que el guion tuviera una cierta perspectiva. "Me cuesta mucho ver qué se va a hacer. Es algo que me preocupa. No solo por mi personaje, sino por toda la serie. ¿De qué nos reímos? Estábamos amparados por un paradigma, ahora que eso cambió es raro. Hay que ver qué es lo que se va a decir. Eso me preocupa", había reconocido en un reportaje tiempo antes de que se desencadenara el conflicto.

La actriz de La Cordillera aseguró luego que no fue su decisión retirarse de la puesta teatral . "Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto en el Gran Rex. Y no es verdad que tenga compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar", escribió en su cuenta de Instagram sobre la baja de María Elena, su recordado personaje en la versión local de la sitcom Casados con hijos .

Por su parte, el resto del elenco eligió no hablar directamente del tema y dedicarse a promocionar la versión teatral con sketchs que comparten desde sus redes.