El reclamo de Erica Rivas que indignó a los guionistas de Casados con hijos

Erica Rivas en 2017. Fuente: Archivo - Crédito: La Nación / Alejandro Guyot

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de abril de 2020 • 13:11

Esta mañana se conocieron más detalles sobre los motivos por los cuales Erica Rivas no participará de la versión teatral de Casados con hijos . En el programa Los ángeles de la mañana, leyeron un polémico mail que la actriz -que interpretó a María Elena Fuseneco en la sitcom- le mandó a los autores de la obra con las correcciones que ella consideraba necesarias para participar del proyecto . Su desacuerdo con el guion de los spots publicitarios (que se iban a grabar para promocionar el espectáculo) fue lo que desató el cruce y su consecuente salida.

"Te mando mis observaciones sobre los spots. Disculpá si son subidas de tono, pero es lo que me sucede y quedé que iba a estar en el proyecto diciendo todo lo que pienso. Para serte sincera, viniendo de ustedes, esperaba algo más trabajado, más ingenioso, más ácido pero bue...", comenzó a leer Angel De Brito sobre el extenso descargo de Rivas.

Frente a la mirada atónita de las angelitas, el conductor de LAM, Ángel de Brito, detalló las observaciones de la actriz spot por spot. "Spot número uno: ¿María Elena ahora es vegana? ¿Por qué? El tema de lo vegana no sé si es una licencia que se están dando porque yo lo soy, pero no me gustaría que se bardee al veganismo (...), que es como lo estoy vislumbrando. Si va a ser así prefiero no tocar el tema, o por lo menos que los chistes sobre veganos no me los chanten a mí. Creo que en todo caso los chistes tendrían que ir hacia otro lado. Hablar del machista carnívoro capitalista del que nunca se dice nada, pero qué te voy a decir a vos, que tenés un amigo que hace stand up con esta temática", escribió molesta.

Luego de asegurar que el aviso número dos no tuvo correcciones, De Brito advirtió "problemas de ego" en el siguiente: "Veo que este es el único spot donde María Elena termina el chiste. Pienso que podríamos reírnos entonces de que a Pepe [el personaje de Guillermo Francella] no le queda mucho tiempo de vida. A eso me refería cuando quise incorporar al equipo a alguien para que los proteja y asesore feministamente", lanzó en referencia al pedido de participación de Malena Pichot en los guiones. Y, bastante molesta, agregó: "Y me mandaron todos a freír churros (.) Me gustaría deslizar en algún momento el 'se va a caer', que ahora que lo pienso este último podría ser el nuevo latiguillo de María Elena".

Sin poder creer el tono de los mensajes de la actriz, el conductor del ciclo siguió con la lista de pedidos: "El 4 y 5 zafaron. Sigamos por el 6, donde Erica se molestó con el chiste de los bigotes", indicó antes de leer el reclamo: "Veo que si se corta ahí para que se rían de eso debe ser porque los remates los tendrá todos Pepe (...) Y esto es lo que temía también porque el remate, ya sabemos, es el que le da sentido al chiste, lo que queda en la gente y se lleva a la almohada, digamos. Es por lo tanto, lo más peligroso. Porque si vamos a dar una bosta, se llevarán en sus corazones una bosta", advirtió.

¿Qué le vamos a dar a la gente para que sea gracioso? ¿Cuál es nuestro compromiso en este nuevo paradigma?

"Pienso que dentro del nuevo horizonte que se nos está viniendo encima un hombre que se burla de una mujer que no se depila el bigote tendría que ser sancionado y burlado, él, pero en este caso, Pepe está haciendo reír al público como si fuera algo malo o poco femenino dejarse los bigotes. De esto hablo cuando pregunto de qué nos vamos a reír ahora. ¿Qué le vamos a dar a la gente para que sea gracioso? ¿Cuál es nuestro compromiso en este nuevo paradigma? ¿Esto lo chequea Sony?", preguntó con cierta ironía.

Por último, De Brito hizo referencia a la última parte del mail: "Hoy diría muchas cosas contestando este chiste tan malo y que atrasa ¿y saben por qué? Porque estos chistes cuestionarían la masculinidad y no sólo la de Pepe sino la de todos los hombres, incluida la de ustedes. Y eso no es gracioso. Con eso no se juega, de eso no se habla ¿no? ¿Y mi femineidad? Bien, gracias. No la cuida nadie, me la tengo que cuidar yo solita y con esto cuido a todes", leyó mientras advirtió la forma en que Rivas cierra su mail: "Un besite".