Un libro del dibujante Liniers será adaptado a la pantalla en Estados Unidos

La más reciente obra del dibujante Liniers tendrá su adaptación en la pantalla. La poderosa cadena estadounidense Viacom confirmó que entre sus próximos proyectos animados aparece en un lugar destacado Flores salvajes, la última novela gráfica del autor de la tira Macanudo, publicada diariamente en LA NACION desde hace dos décadas.

El proyecto, según anticipó Variety, forma parte de un acuerdo amplio entre Liniers (Ricardo Siri) y Viacom CBS International Studios (VIS). En ese compromiso se menciona también la futura adaptación de un “próximo libro” del autor e ilustrador argentino, que vive desde hace algunos años en Estados Unidos.

La futura producción animada llevará el título internacional de Wildflowers y es el cierre de una trilogía de novelas gráficas para chicos iniciada en 2013 con Los sábados son como un gran globo rojo, que fue el primer libro de Liniers editado en Estados Unidos (con el título de The Big Wet Balloon) y continuada en 2017 con Buenas noches planeta.

Liniers dijo que esas novelas gráficas están dedicadas a sus tres hijas y pueden leerse como un tributo a la alegría y al poder de la imaginación que surge de los juegos infantiles. Flores salvajes cuenta la aventura de tres hermanas jóvenes en una isla mágica, un lugar en el que las flores tienen la posibilidad de hablar. El único animal que lo habita es un pequeño gorila. “A menos que los dragones también sean considerados como animales”, agrega el autor.

El acuerdo con Liniers se suma a otros proyectos de VIS con producción latinoamericana y desarrollados en parte en la Argentina. Hace un tiempo se confirmó por parte de Viacom la serie animada Gloria quiere saberlo todo (Gloria Wants to Know It All), dirigida al segmento preescolar con producción conjunta de Mundoloco Studios (a cargo de Juan José Campanella) y Magnus Studio, la productora del cantante Marc Anthony. VIS también compró los derechos de ¡Socorro!, uno de los libros infantiles de la autora argentina Elsa Bornemann.

LA NACION

