Un MasterChef a la medida de Wanda: enemigos íntimos, “víctimas” de la China Suárez y hasta un ex, entre los participantes

En una televisión en crisis con bajo presupuesto, muchas veces se apuesta al escándalo en la búsqueda de mejorar la audiencia. Las polémicas venden y eso es algo que tienen muy en cuenta los productores a la hora de armar un programa. Con presupuestos magros, vemos cómo la televisión abierta se convirtió en un gran panel de debate de la mañana a la noche. Basta mencionar como ejemplo la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, tema que se cubrió hasta en las señales de noticias.

Si hay un escándalo que sigue nutriendo a todos los medios, pero en especial a la televisión, es el “Wandagate”. La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, más la nueva relación del futbolista con Eugenia “La China” Suárez y todas las derivaciones que surgen de este triángulo ocupan horas y horas dentro de la programación, como en su momento lo hacían las telenovelas de Alberto Migré.

Wanda Nara dejó entrever que la China Suárez estaría embarazada (Foto: Instagram @wanda_nara)

Cuando Telefe decidió que Wanda Nara sería la nueva conductora de MasterChef, optó por darle al reality de cocina una impronta más mediática, ligada a los escándalos de la empresaria, y dejó en un segundo plano lo gastronómico. Ya se pudo ver en Bake Off Famosos cómo varios participantes estaban allí más por las polémicas que por sus habilidades con las hornallas. En esta nueva edición de la competencia culinaria que comenzará en octubre, el elenco de famosos fue elegido a la medida de la mediática empresaria: enemigos personales, víctimas de conflictos con la China Suárez y hasta Maxi López, su exmarido, forman parte del staff.

Cuando este jueves junto a Verónica Lozano anunciaron a las figuras de esta inminente edición, Wanda Nara hizo especial hincapié en algunos de los famosos elegidos. La lista la integran Pablo Lescano, Alex Pelao -uno de los tiktokers del año-, Valentina Cervantes -pareja del futbolista Enzo Fernández-, Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango, Marixa Balli, Agustín “Cachete” Sierra y el exfutbolista Claudio “Turco” Husain, entre otros.

Maxi López, Evangelina Anderson y Luis Ventura, entre los participantes de MasterChef Celebrity 2025

Pero en pos de potenciar la “wandanarización” del formato, la producción eligió a cinco personajes clave. Uno de los más llamativos es Maxi López, exmarido de la conductora que seguramente le permitirá jugar con muchas anécdotas de su vida matrimonial e incluso reflotar toda la polémica con Icardi.

También está en la lista Luis Ventura, el periodista que afirmó que ella no sería la presentadora de este año y que, al mencionarlo, Nara dejó en claro que no piensa dejárselo pasar: “Me encanta que se atreva a tenerme cara a cara. Le preguntaría: ‘¿Por qué me consideraba echada de este programa?’. Y también si recibe sobres desde el exterior”, dijo en clara alusión a su exesposo. Otro nombre relacionado a los chimentos y que será parte de las cocinas más famosas de la televisión es el de Susana Roccasalvo; Nara también fue crítica con su incorporación: “Vamos a ver si esta señora se anima a repetir las cosas que dijo de mí en su programa”.

Otra incorporación es la de Evangelina Anderson, quien en algún momento fue enemiga íntima de Wanda. “No sé cómo está ella en la cocina. Viene muy bien, tiene unas curvas que son una autopista perfecta. Un lomazo”, contó Nara, al anunciar su nombre y agregó: “Nos hemos odiado mucho tiempo. Pasó de todo entre nosotras. Pero bueno, la vida nos unió. Viste que la vida tiene muchas vueltas, y hoy compartimos el mismo edificio, la maternidad, un pasado muy parecido. Las dos hemos vivido en Europa. Ella creo que en el último tiempo estuvo en México”.

Eugenia Tobal, otra celebridad que mantiene un lazo indirecto con Wanda Nara Instagram: eugeniatobal

Por otro lado, el nombre de Momi Giardina también le hizo ruido a la conductora: y es que, hace un tiempo, la humorista bromeó sobre la autenticidad de las carteras de la mediática y ella manifestó su enojo. “Todos los días voy a hacer un desfile con un bolso nuevo, que tienen la tarjeta adentro”, bromeó. Y finalmente, otra figura que no pasó inadvertida fue Eugenia Tobal, quien pese a ser dueña un bajo perfil, se animará a ser parte de este reality donde muchas veces la vida privada pesa más que los platos. Cabe recordar que en su momento, siendo esposa de Nicolás Cabré, protagonizó un delicado momento cuando perdió un embarazo en medio de rumores que aseguraban que él le era infiel con la China Suárez. Tiempo después se confirmó ese romance.

Cuatro nuevos participantes se sumaron en las últimas horas a la lista de 24 celebridades: Miguel Ángel Rodríguez, Julia Calvo, Leandro “Chino” Leunis y Sofi “La Reini” Gonet, reciente protagonista de un escándalo tras la separación de Homero Pettinato.

Toda vale para hacer rating, en una época donde lo que faltan son los dos dígitos en casi toda la televisión. MasterChef Celebrity es la apuesta fuerte que hará Telefe en el último trimestre del año, la expectativa es grande y, como siempre, el público le dirá sí o no a esta propuesta que seguramente dará que hablar desde el día de su estreno