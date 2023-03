Cameron Diaz admitió que la lucha de Drew Barrymore con el alcohol fue algo “difícil de ver”

escuchar

Que Drew Barrymore ha lidiado con las drogas y el alcohol no es noticia nueva. La actriz se mostró muchas veces abierta a hablar de los problemas que enfrentó en el pasado y como logró superarlos. Ahora, su amiga Cameron Diaz, también habló al respecto y recordó la forma en que la acompañó durante su época tormentosa.

Durante una charla con Los Angeles Times, la rubia admitió que la experiencia fue “difícil de ver”. “ Sabía que si todos nos quedábamos con ella y le dábamos el apoyo que necesitaba, encontraría su camino”, añadió Díaz, de 50 años, quien dijo tener “fe absoluta” en la recuperación de Barrymore. “Uno no puede ni siquiera imaginar lo duro que fue ser ella de niña, y luego tuvo la capacidad de salvarse a sí misma ”, continuó.

Cameron Diaz y Drew Barrymore trabajaron juntas entre 2000 y 2003 Instagram: @drewbarrymore

Barrymore, de 48 años, reveló en diciembre de 2021 que llevaba dos años y medio sobria. Un año más tarde confesó que bebía en exceso para “adormecer el dolor” que le provocó el divorcio de su tercer marido, Will Kopelman, en 2016.

Hace unos días, en una nueva entrevista con Los Angeles Times, la presentadora de The Drew Barrymore Show dijo que después de terminar su relación con Kopelman tomaba tanto que tuvo que buscar ayuda profesional, pero sin embargo, su terapeuta terminó abandonándola al no poder lidiar con todo.

“ Me dijo: ‘No puedo seguir con esto’”, recordó la estrella de E.T.: el extraterrestre. “En realidad se trataba de mi forma de beber. Le dije: ‘Lo entiendo, nunca te he respetado tanto. Vos ves que no estoy mejorando y espero, algún día, poder volver a ganarme tu confianza’” , confesó. La mayor culpa que tenía la actriz en ese entonces era la de sentir que había fallado en la misión de darle una familia a sus dos hijas: Olive, de 10 años, y Frankie, de 8.

No fue hasta 2019, tras rodar el primer episodio de su programa diurno de entrevistas, cuando la actriz decidió por su cuenta dejar de tomar alcohol. “Creo que la oportunidad de tener un programa como este realmente me golpeó fuerte”, contó. “Me dije: ‘No puedo manejar esto a menos que esté en un lugar realmente claro’”.

Así fue como que dos años después de que su terapeuta la abandonara, volvió a ponerse en contacto con él y él decidió aceptarla de nuevo. En la primera charla que tuvieron le reveló que por fin se sentía capaz de cambiar su situación y que se dio cuenta que necesitaba apoyarse a sí misma de la misma forma que apoyaba a los demás.

Drew Barrymore y Will Kopelman, en 2011 Giulio Marcocchi - Sipa Press

“Por momentos uno parece estar inspirado por el resto, pero se trata a uno mismo como una mierda”, reflexionó Barrymore. “Me pregunté, ‘¿Cuándo vas a ser suficiente para vos misma?”.

Barrymore también le dijo al medio que a lo largo de su vida ha experimentado con diferentes niveles de sobriedad. En la charla se refirió al “lugar oscuro” en el que estuvo en el pasado y como hoy está centrada en ser la mejor madre posible para sus niñas, rol que definió como “el gran papel de mi vida”.

“Me di cuenta de que sólo conmigo y mis hijas soy verdaderamente feliz”, dijo. “Siempre pensé que me iba a mantener en esta rueda de hámster para toda la vida, pero tal vez hay algo diferente antes de que se apaguen las luces para siempre” , culminó.

En su programa, Drew Barrymore ha hablado en diversas oportunidades sobre su experiencia con las adicciones Captura de pantalla

Hace poco, la actriz también contó que, tras su divorcio, decidió volcarse al celibato y estuvo seis años sin mantener relaciones sexuales con un hombre. “ Necesitaba permanecer célibe y honrada, en una especie de estado de luto por la pérdida de una familia que juré que tendría para mis hijas. También para encontrar la gracia y la aceptación y lo que sería nuestra nueva normalidad como una familia mixta ”, explicó a la prensa la protagonista de Los ángeles de Charlie.

“Ha pasado mucho tiempo y me empezaba a preocupar”, contó Drew, entre risas, para luego aclarar que estuvo “muy bien” mientras estuvo sola. Aunque no dio más detalles ni precisó si ya está comenzando una relación sentimental con alguien, dejó bien en claro que su etapa de celibato finalizó.

LA NACION