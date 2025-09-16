La dulce postal de Úrsula Corberó con su pancita de embarazada: “Muy feliz”

Hace algunos días, Úrsula Corberó generó gran sorpresa al anunciar que está en la dulce espera de su primer hijo junto al Chino Darín. La actriz española, de 36 años, lo hizo público con una tierna foto en la que dejó ver su panza y sumó un guiño de humor que conquistó a sus seguidores. La noticia no tardó en despertar la alegría de familiares, amigos y fanáticos, y ahora, en medio de todo el revuelo, volvió a compartir otra imagen en la que muestra con orgullo su pancita de embarazada.

En la fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, Úrsula posó frente al espejo con una campera abierta a la altura del vientre; de esa manera, dejó al descubierto el crecimiento de su bebé. Junto a la foto, sumó un mensaje cargado de sentimiento y un emoji de carita emocionada: “Bye London. Ya hemos terminado de rodar #Rosesbaby he sido muy feliz”.

Úrsula Corberó compartió una foto para mostrar su pancita de embarazada (Captura: Instagram @ursulolita)

Sin lugar a dudas, la publicación reflejó no solo la felicidad por la etapa personal que atraviesa, sino también el cierre de un importante proyecto profesional. La película, dirigida por Trudie Styler y con Antonio Banderas como parte del elenco, se filmó en Londres durante el verano europeo.

Ricardo Darín contó cómo se enteró que el Chino y Úrsula Corberó van a ser papás

Ricardo Darín contó cómo se siente con convertirse en abuelo por primera vez (Captura: Urbana Play)

Como era de esperarse, la noticia del embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín no tardó en volverse tendencia en redes sociales. La publicación de la actriz se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones tanto de colegas del espectáculo argentino como del español, aunque lo que más llamó la atención fueron las reacciones de los familiares, en especial la de Ricardo Darín.

Ricardo Darín contó cómo se enteró de que va a ser abuelo

El reconocido actor, que atraviesa un gran momento profesional con la obra Escenas de la vida conyugal en Madrid, no ocultó su emoción al referirse a la noticia que compartió su hijo. “Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos”, aseguró en diálogo con Andy Kusnetzoff en Perros de la calle (Urbana Play).

Además de la felicidad íntima de la familia, Darín destacó el efecto positivo que la noticia tuvo en el público. “Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría; en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”, aseguró con emoción al hablar sobre el impacto que generó el embarazo.

Ricardo Darín reveló que la familia sabe la noticia hace tiempo

El actor también se refirió al momento en que se enteró y cómo lo manejaron dentro del círculo más cercano. “Hace rato que lo sé, ahora tomó estado público”. En esa línea, explicó la prudencia con la que decidieron transitar las primeras semanas: “Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas; esperamos al tercer mes, que implica la prudencia. Estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías”.

Con humor, Ricardo habló sobre cómo encara este nuevo rol en su vida, ya que será abuelo por primera vez. “Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela, le voy a poner algo de eso porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano”, bromeó. Finalmente, resaltó lo más importante de esta etapa, que es el cariño y la alegría que los rodea. “Lo lindo es ver que la gente se ponga contenta, la cantidad de mensajes y cosas lindas que dicen es muy entusiasmante”, concluyó.