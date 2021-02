Vacunas VIP: Enrique Pinti reveló que le ofrecieron “tener prioridad” para inmunizarse

Enrique Pinti opinó sobre el escándalo que despertó la “vacunación VIP” de algunos funcionarios, y confesó que le ofrecieron inmunizarse por su condición de ser “famoso”, pero que rechazó tajantemente la propuesta.

El cómico expresó su indignación y enojo hacia el Gobierno de Alberto Fernández y se mantuvo firme en su postura: “Es algo que no se debe hacer”.

En diálogo con Radio Rivadavia, el artista de 81 años sostuvo que el colectivo de actores debe dar el ejemplo y hacer lo correcto: “Nosotros solamente tenemos que esperar nuestro turno, como cualquiera”. A su vez, remarcó que no lo sorprendió el “amiguismo político” que derivó en la renuncia de Ginés González García como ministro de Salud.

“A mí me ofrecieron tener prioridad en la lista de vacunación y yo les dije que no, que de ninguna manera. Uno sabe que le va a caer todo el mundo encima, mas allá de que es algo que no se debe hacer”, enfatizó. Y agregó: “Me parece que una vacuna como esta, para un mal pandémico que se está llevando a millones de personas, no es un jabón de tocador”.

Enrique Pinti criticó duramente la "vacunación VIP" y aseguró que le ofrecieron tener prioridad para inmunizarse y rechazó tajantemente la propuesta Alejandro Guyot - Archivo

Pinti despotricó contra el Gobierno nacional y también contra la oposición, y aseguró que existe un sistema paralelo al de vacunación, que es el de “la ley de la corrupción”: “Pueden ocurrir en un montón de ámbitos. Es el famoso ‘cómo puedo aprovechar para tener este beneficio’, y un funcionario público no puede tener una actitud así”.

El actor manifestó su tristeza por todo lo que está ocurriendo, y sentenció que “la sociedad no ha evolucionado desde hace 70 años”. En este sentido, opinó que no le resulta nada nuevo el discurso político actual, pero que siente que se sobrepasó un límite con la vacunación VIP: “Si se meten con esto, se pueden meter con cualquier cosa. Este no es un bien de consumo, es un remedio”.

“La clase política sabe lo que hace, sabe que la grieta destruye al país. El enfrentamiento a ellos les conviene, entonces lo facilitan. Acá pasó con unitarios y federales, y sigue pasando en otros ámbitos. Es un ‘divide y triunfarás’; ellos la crean y nosotros caemos como boludos, y los que no lo hacen son catalogados de tibios”, concluyó.

LA NACION